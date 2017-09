Borse incerte, dollaro in perdita prima della Fed

Sul mercato valutario le perdite del dollaro si fanno più ampie in attesa della decisione della Federal Reserve sulla riduzione dei piani di alleggerimento quantitativo. La riunione che si conclude oggi ha una valenza storica, con la banca centrale americana che si appresta a mettere gradualmente fine alle politiche di stimolo straordinarie, riducendo il bilancio ‘monstre’ da 4.500 miliardi di dollari, e ad avviare il processo normalizzazione dei tassi di interessi. Tra le Borse principali, Piazza Affari, che ieri ha raggiunto i massimi da dicembre 2015, è in lieve rialzo. Nuovi record per Wall Street nella seduta della vigilia.

