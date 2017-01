Bce e G30: sotto indagine legami Draghi con il mondo dell’alta finanza

I legami che Mario Draghi ha con il mondo delle banche diventano oggetto di un’indagine: indagine avviata da Emily O’Reilly, responsabile dell’Ufficio europeo Ombudsman: è lei il mediatore europeo, che ha il compito di lanciare inchieste e di far luce sulle denunce di cattiva amministrazione che coinvolgono le istituzioni e le associazioni dell’Unione-europea. Sempre lei, in una lettera inviata lo scorso 17 gennaio, ha “chiamato a rapporto” il numero della ‘BCE, informandolo sull’inchiesta avviata in relazione alla “sua appartenenza al Gruppo dei 30 (G30)…così come in merito al coinvolgimento di alti funzionari della Bce nei lavori del G30″.

Il G30 è un gruppo di cui fanno parte prominenti economisti, governatori di banche centrali e banchieri senior che arrivano dal mondo dell’alta finanza, e che dunque ricoprono funzioni negli stessi istituti di credito su cui la Bce esercita la sua supervisione.

Questa la richiesta del primo passo che O’Really ha chiesto alla Bce di fare:

“facilitare l’ispezione di tutti quei documenti rilevanti, in suo possesso, che possano aiutare il mio ufficio a capire a pieno in che modo e fino a quale punto la Bce è coinvolta nel G30″.

Come riporta il sito Politico, la denuncia è stata presentata all’ufficio di O’Reillt dalla ONG Corporate Europe Observatory (CEO), che aveva presentato nel 2012 una prima istanza avente lo stesso oggetto, che venne rigettata.

Così il portavoce della Bce a Politico: