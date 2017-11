Banca Carige a rischio crac: Padoan fissa ultimatum

GENOVA (WSI) – Una nuova bomba ad orologeria è pronta ad esplodere sul sistema creditizio italiano e prende il nome di Banca Carige. La Malcalza Investimenti e il consorzio di garanzia in cui compaiono Barclays, Deutsche Bank e Credit Suisse, non è riuscito a trovare l’accordo per l’aumento di capitale da 560 milioni di euro. Ad annunciarlo lo stesso gruppo bancario che ieri ha convocato un consiglio di amministrazione straordinario per “informare consiglieri e sindaci della situazione e valutare i prossimi passi”.

L’amministratore delegato, come rende noto un comunicato diramato al termine dell’incontro, “verificherà nelle prossime ore l’esistenza dei presupposti per il proseguimento del piano di risanamento della Banca e per una eventuale proroga dei termini dell’operazione di aumento di capitale, dice il comunicato. Intanto mentre mercoledì il titolo Carige ha perso l’11% ai minimi di sempre, nella giornata di ieri il titolo Carige è stato sospeso in via cautelativa dalla Consob, come successe tempo fa con MPS.

Terminato l’incontro, il consiglio è rimasto aperto e l’ad Paolo Fiorentino ha continuato a mediare tra Malacalza, che controlla il 17,6% del capitale e si dice interessato a salire sino al 28% e le tre banche del consorzio. A metà pomeriggio indiscrezioni di stampa hanno rivelato che le banche non hanno concesso garanzia perché manca il commitment formale dei grandi azionisti, la famiglia Malacalza, Gabriele Volpi e Aldo Spinelli e la risposta di Malacalza Investimenti ha confermato la situazione.

“La Malacalza Investimenti conferma la propria attitudine di sostegno nell’interesse della banca, del territorio e dell’azionariato tutto (…) sconcertante il contesto della vicenda e conferma la propria attitudine di sostegno, ma la disponibilità di Malacalza Investimenti non può tradursi in una impropria supplenza della funzione del consorzio di garanzia”.

Una vicenda che preoccupa il governo tanto che il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan ha avvertito la banca che ha tempo sino a domenica per ricomporre lo strappo perché il Paese non può permettersi che un’istituto come Carige vada in risoluzione.