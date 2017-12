Apple, iPhone X non convince consumatori: meglio i Samsung

NEW YORK (WSI) – L’ultimo nato in casa Apple non convince particolarmente. L’iPhone X è inferiore ai nuovi telefoni di Samsung, così dicono i consumatori interpellati da Consumer Reports.

Il nuovo melafonino di Cupertino, dicono gli utenti, non è il miglior smartphone che si possa comprare e la maggior parte degli intervistati ritiene di trovarsi meglio con altri smartphone Samsung o sempre dell’Apple con i precedenti iPhone 8 o iPhone 8 Plus. Quindi si preferiscono di gran lunga modelli anche più economici.

Questo telefono si colloca un po’ più basso di Samsung S8, S8+ e Note8, e questo principalmente a causa della durata della batteria che è superiore. Ma molti utenti iPhone di lunga data non sono interessati a passare ad Android, quindi la vera domanda per loro è se risparmiare qualche dollaro e scegliere invece che l‘iPhone X, i vecchi modelli iPhone 8 o 8 Plus.

Nel report emerge che il Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+, iPhone 8 Plus e iPhone 8 sono più alti nella classifica, ciascuno con un punteggio complessivo di 81 su 100. Al Galaxy Note 8, Galaxy S8 Active, Galaxy S7, LG G6 e iPhone X invece è stato attribuito un punteggio complessivo di 80. L iPhone 8 e iPhone 8 Plus sono più resistenti a rotture rispetto all’iPhone X – questultimo dopo 50-100 cadute simulate da 80 cm ha manifestato significativi danni, mentre gli iPhone 8 e 8 Plus alla fine dei test mostrano solo qualche graffio – e inoltre, dice il report, i consumatori apprezzano il “familiare pulsante Home”.

Perplessità sono emerse anche sulla batteria di iPhone X che nei test si è dimostrata meno efficiente rispetto a quella di smartphone Samsung quale il Galaxy S8. Nelle prove, la batteria di iPhone X ha resistito 19.5 ore contro le 26 ore del Samsung Galaxy S8 e le 21 ore di iPhone 8 Plus.

L’iPhone X comunque ha ricevuto lodi per Face ID, che ha funzionato bene nei test così come le telecamere avanzate e il display.