Altro che Gates e Bezos, ecco chi è l’uomo più ricco al mondo

Tra i due litiganti, il terzo gode. Mai come in questo caso il detto sembra più appropriato. Nella lotta per il trono della classifica dell’uomo più ricco al mondo stilata da Forbes, che negli ultimi giorni, ha visto, anche se per poche ore vincitore Jeff Bezos, fondatore di Amazon, avere la meglio su Bill Gates, il vero vincitore – ricco tra i ricchi – è Vladimir Putin.

Secondo Bill Browder, ex CEO of Hermitage Capital Management, il presidente russo avrebbe una fortuna personale pari a 200 miliardi di dollari, ovvero più del patrimonio di Gates (90 miliardi di dollari) e Bezos (85 miiardi di dollari) messi insieme. È lui quindi l’uomo più ricco al mondo.

“Secondo i miei calcoli la fortuna di Putin si aggira intorno ai 200 miliardi di dollari” avrebbe detto durante una testimonianza Commissione Giustizia del Senato, secondo il quotidiano Atlantic, specificando che tale fortuna sarebbe il risultato di attività illegali.

“Ci sono circa 10.000 funzionari che lavorano per Putin in Russia a cui sono date istruzioni per uccidere, torturare, rapire, estorcere denaro”, continua Browder.

Secondo Browder, la maggior parte di questa fortuna sarebbe al momento nascosta in Occidente e pertanto potenzialmente esposta al congelamento dei beni e la confisca”.

Browder ha testimoniato di fronte al Congresso nell’ambito delle indagini sul Russiagate. L’imprenditore americano è da tempo impegnato nella ricerca della verità sulla morte di un suo ex avvocato russo, Sergei Magnitsky, torturato e ucciso in carcere in Russia nel 2009, dopo che lo stesso si stava occupando del sequestro della divisione russa di Browder.