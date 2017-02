Allarme Ue su Italia: “Banche spaventano più del debito pubblico”

BRUXELLES (WSI) – Una specie di ritornello circola nei corridoi della Commissione Ue e riguarda l’Italia. A preoccupare l’Unione europea non è il debito pubblico italiano ma le banche che, nonostante le misure del governo, restano vulnerabili agli shock.

A dirlo, come riporta un articolo de La Stampa, un alto funzionario europeo facendo leva su un rapporto a firma della Commissione che indaga sullo stato di salute degli istituti di credito italiani e da cui emerge una situazione preoccupante in cui gli ostacoli si chiamano sofferenze. La Commissione sottolinea la persistente incertezza connessa all’adeguatezza degli accantonamenti davanti all’elevata massa degli Npl.

“Saranno le banche italiane in grado di sostenere la ripresa quando questa dovesse manifestarsi davvero?, si chiede l’esperto europeo. In altre parole: sapranno rispondere alla domanda di finanziamento quando le imprese chiederanno liquidi per riprendere la corsa interrotta ormai da quasi dieci anni?”