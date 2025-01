Zurich Investments Life: le migliori soluzioni per i diversi bisogni

Dopo un 2024 sfidante per il mondo assicurativo le principali compagnie sono al lavoro per cogliere tutte le opportunità offerte dal contesto economico e dalle nuove strategie aziendali.

Per capire come si stanno muovendo i protagonisti del settore abbiamo incontrato Renato Antonini, Ceo di Zurich Investments Life.

Ci può fare un primo bilancio sul business Vita di Zurich Italia nel 2024?

Il 2024 è stato un anno positivo per Zurich nel business Vita (risparmio, protezione e previdenza) sotto diversi aspetti: risultati commerciali, innovazione nell’offerta, partnership esterne, riorganizzazione interna, nuovo Piano strategico 2025-2027.

Lo scorso anno ha rappresentato il primo passo di un percorso per dare nuovo slancio al ramo Vita di Zurich in Italia.

Abbiamo gettato le basi su cui costruire la nostra nuova strategia futura in un contesto di mercato davvero sfidante: concorrenza di investimenti alternativi (soprattutto le emissioni dei titoli di Stato ad hoc per il retail), ricorso alle gestioni separate stand-alone con iniziative commerciali molto aggressive ed aumento significativo dei tassi di riscatto con portafoglio degli attivi in alcuni casi minus-valenti. All’inizio dell’anno abbiamo voluto riprenderci lo spazio che Zurich merita sul mercato Vita, per il suo brand e per le professionalità presenti in azienda, lanciando Zurich Power, un nuovo prodotto di specifica provvista. Cogliendo le opportunità offerte dalla curva dei tassi di interesse, Zurich Power ha saputo coniugare un ottimo rendimento annuo (garantito, per 7 anni, da Zurich) con i benefici di un prodotto assicurativo; il grande successo commerciale riscosso ci ha spinti a proporre una seconda edizione nell’ultimo trimestre del 2024.

Inoltre, c’è stata una forte spinta innovativa nei sottostanti finanziari dei nostri prodotti multiramo, in particolare con una nuova linea di investimento a durata fissa che, grazie ai nostri gestori, ha saputo cogliere i buoni rendimenti del mercato obbligazionario. Sul fronte dei riscatti, siamo riusciti, soprattutto nella seconda parte dell’anno, a mantenere un buon livello di difesa del portafoglio con azioni mirate ed iniziative commerciali ad hoc. Per fare tutto questo è stato fondamentale riorganizzare la squadra di Direzione valorizzando i talenti interni ed affiancandoli con le indubbie professionalità presenti sul mercato. In ambito distributivo, abbiamo ribadito l’importanza degli agenti Zurich e dei consulenti finanziari di Zurich Bank nell’offerta Vita della Compagnia; con reciproca soddisfazione, poi, siamo riusciti a rinnovare l’accordo decennale con Deutsche Bank che colloca i nostri prodotti vita attraverso i suoi sportelli bancari in tutta Italia.

Quali prodotti vita sono più indicati in un contesto di tassi di interesse calanti?

Ritengo che i prodotti assicurativi Vita, avendo generalmente un orizzonte temporale di medio o lungo periodo, non debbano essere proposti in funzione del momento economico-finanziario contingente. Un’efficace e proficua consulenza assicurativo-finanziaria dovrebbe tenere sempre conto delle esigenze e del profilo finanziario del cliente. In caso contrario, si rischia di seguire le “mode” del momento e di subire i trend di mercato piuttosto che guidare in modo consapevole e professionale le scelte delle persone. In questo senso, una Compagnia di assicurazione vita dovrebbe essere in grado di offrire le migliori soluzioni per i diversi bisogni. Allo stesso tempo, però, la spinta innovativa nell’ideare nuovi prodotti e servizi dovrebbe portare le Compagnie a cogliere le opportunità che i mercati finanziari di volta in volta offrono e a interpretare il nuovo spirito dei tempi. Nello scorso anno, credo che Zurich Investments Life sia stata in grado di presentarsi sul mercato con le opportune soluzioni finanziario-assicurative riscontrando un significativo gradimento da parte dei clienti.

Ricordo che storicamente Zurich ha sempre privilegiato, nell’offerta dei prodotti, il giusto mix tra Ramo 3° e Ramo 1° in modo da ottenere il massimo beneficio per il cliente dalle due diverse forme di sottostante finanziario ai prodotti assicurativi. L’offerta dei prodotti multiramo rappresenta per noi ancora un elemento di successo commerciale. Riteniamo che tali prodotti, se ben strutturati e diversificati, riescano a combinare in modo efficace gli aspetti positivi delle gestioni separate e dei fondi di investimento “a mercato”. Un’adeguata asset allocation tra le due componenti e una vasta gamma di scelta di fondi interni o esterni, come quella proposta da Zurich Investments Life, può soddisfare le esigenze di differenti target market di clientela. Inoltre, una gestione attiva e un monitoraggio continuo dei sottostanti finanziari, come nel nostro caso, permettono di adattarsi nel tempo alle condizioni dei mercati finanziari di riferimento.

In che modo il business Vita sta beneficiando delle sinergie con Zurich Bank?

La nostra strategia distributiva si fonda sulle reti a marchio Zurich (gli agenti ed i consulenti finanziari di Zurich Bank) e su un numero ristretto di partner, tra cui Deutsche Bank con cui abbiamo un accordo commerciale pluriennale, che condividono con noi la stessa visione del business finanziario-assicurativo. In questo modo, la nostra Compagnia riesce a raggiungere ed a servire diversi tipi di clientela attraverso un’intermediazione professionale sia in ambito assicurativo sia in campo finanziario. Il ruolo dei consulenti di Zurich Bank è centrale in questa prospettiva: grazie al loro lavoro ed alla nostra offerta possiamo consigliare e gestire al meglio il portafoglio dei clienti.

Inoltre, fin dal nome, è chiara l’identità della nostra banca che appartiene ad uno tra i più importanti Gruppi assicurativi a livello globale mediante un brand riconosciuto ed apprezzato da tutti. L’affidabilità e la solidità di Zurich è un fondamentale biglietto da visita ed è sinonimo di affidabilità per le coperture assicurative, per la pianificazione previdenziale e per la gestione del risparmio.

Quali obiettivi si è posta Zurich Italia per il business Vita nel 2025?

Il 2025, primo anno del nostro nuovo Piano 2025-2027, presenta obiettivi chiari da raggiungere: strategicità delle reti commerciali Zurich (agenti e consulenti finanziari di Zurich Bank), sviluppo della Protection, nuova offerta di prodotti in tutte le aree di bisogno della clientela (risparmio, protezione e previdenza), digitalizzazione nei processi core assicurativi, sinergie tra fabbrica prodotto ed intermediari, difesa del Portafoglio polizze, rafforzamento delle partnership terze.

In ambito Protection abbiamo l’ambizione di continuare il percorso di crescita attraverso il proficuo lavoro dei nostri agenti e le attività dei principali broker con cui lavoriamo con successo; inoltre, abbiamo uno sfidante piano di lancio di attività ed offerte specifiche in questo segmento per i consulenti finanziari di Zurich Bank. In linea con la strategia di Gruppo delineata dal nostro Group CEO, la protezione dei beni, della persona, della famiglia e del patrimonio dei nostri clienti rivestirà un ruolo fondamentale nella proposizione di Zurich in Italia. Sulla scia di questi obiettivi, inizieremo il 2025 con un’importante acquisizione: la società 4-Care, leader e finora nostra partner nell’ambito dei voluntary benefits (TCM, LTC e Dread Disease) diventerà al 100% di proprietà di Zurich Investments Life. Questo ci consentirà di rafforzare la nostra presenza in questo specifico segmento di business e di offrire una nuova opportunità di sviluppo commerciale nella Protection per i nostri agenti.

Grazie alle professionalità delle nostre risorse ed alla consulenza dei nostri intermediari sono certo che Zurich giocherà un ruolo importante, nel 2025, nel mercato vita italiano. Gli obiettivi di crescita futura e il nostro nuovo Piano strategico sono peraltro il focus centrale della nostra convention, in programma a Milano il 23 e il 24 gennaio, che per il secondo anno consecutivo riunirà agenti assicurativi e consulenti finanziari, rimarcando ancora una volta la centralità delle due reti per il futuro del Gruppo, che continueranno a lavorare in stretta sinergia verso traguardi sempre più ambiziosi.