WSI vi invita a partecipare a “Il valore della consulenza”. Ecco come e quando

16 febbraio 2023. Milano, Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte. I grandi protagonisti della consulenza finanziaria italiana tornano ad incontrarsi in un appuntamento esclusivo targato Wall Street Italia dalle ore 9:30 alle ore 13:00: Tommaso Corcos (AD di Fideuram ISPB); Massimo Doris (AD di Banca Mediolanum); Alessandro Foti (AD di Fineco Bank); Paolo Martini (AD di Azimut Holding); Gian Maria Mossa (AD di Banca Generali) e Paola Pietrafesa (AD di Allianz Bank FA).

Saranno loro a raccontarci come stanno interpretando questo difficile momento di mercato e come vivono il profondo cambiamento sociale, economico e finanziario dettato dai tempi che stiamo vivendo. E come sta cambiando il loro mondo, sia dal punto di vista delle competenze, che da quello del ricambio generazionale interno alla categoria. Con la presenza istituzionale di Mauro Maria Marino, neo Presidente di OCF; Marco Tofanelli, Segretario Generale di Assoreti; Giovanni Sabatini, Direttore Generale di ABI; Luigi Conte, Presidente di Anasf e Marco Deroma, Presidente di EFPA.

L’evento, intitolato intitolato “Il valore della consulenza”, è costruito in collaborazione con BlackRock, Invesco, Pimco e Schroders.

L’evento fisico è su invito. Sarà possibile seguire la diretta streaming online attraverso la nostra nuovissima piattaforma video Vidoo registrandosi a questo indirizzo. Vi aspettiamo!