Wsi Smart Talk, venerdì 25 giugno l’intervista a Marco Tofanelli (Assoreti)

Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti, sarà ospite venerdì 25 giugno alle ore 15 all’interno del ciclo WSI Smart Talk – Le Interviste che sarà trasmesso sul sito e sui canali social di Wall Street Italia.

Nel corso dell’incontro verrà affrontato il tema della qualità e dell’offerta dei servizi di consulenza offerti delle reti di consulenza finanziaria in Italia anche in relazione all’immensa liquidità parcheggiata dagli italiani sui conti correnti.

Una recente ricerca di Excellence Consulting ha rivelato che la capacità delle banche Reti di consulenti finanziari (Fideuram, Mediolanum, Fineco, Banca Generali, Allianz Bank etc.) di fare consulenza ai clienti sulla gestione della loro ricchezza finanziaria, con conseguente allocazione del patrimonio verso i prodotti di risparmio gestito, ha consentito loro di arginare l’incremento della liquidità.

Così nel 2020 per le Reti di consulenti finanziari la percentuale di quest’ultima rispetto alla ricchezza gestita dei clienti è stata nell’ordine del 16% contro il 38% per il resto del sistema bancario (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco BPM, MPS, BPER etc.).