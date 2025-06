WSI Smart Talk, oggi alle 18 il focus con Ronchetti sui trend della consulenza

Il 27 febbraio alle 18:00 torna WSI Smart Talk con una puntata imperdibile dedicata al mondo della consulenza, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro, in cui andremo ad analizzare i trend tra i consulenti finanziari e l’evoluzione del risparmio in Italia, anche parlando delle novità demografiche che ridefiniranno il settore con Nicola Ronchetti, CEO & Founder di FINER.

La view sulla consulenza di Ronchetti

In particolare, il tema che verrà approfondito oggi vuole porre un punto di partenza e ripartenza importante per consulenti e investitori. Negli ultimi anni, la consulenza finanziaria in Italia ha vissuto una profonda trasformazione, trainata da fattori come l’evoluzione tecnologica, la crescente domanda di personalizzazione da parte dei clienti e le nuove sfide demografiche. Nicola Ronchetti, CEO & Founder di FINER, offrirà un’analisi dettagliata su come questi cambiamenti stiano ridefinendo il rapporto tra consulenti e investitori, con un focus particolare sulle esigenze delle nuove generazioni e sulla crescente attenzione verso la gestione delle relazioni e la pianificazione di lungo periodo. Un confronto indispensabile per comprendere le dinamiche future del settore e il suo impatto sull’economia reale.

Segui la diretta sull’argomento

Per chi volesse, giovedì dalle 18:00, la puntata sarà trasmessa in diretta streaming su Wall Street Italia. Un’occasione unica per approfondire un tema fondamentale per la crescita futura del Paese come la consulenza finanziaria, che ricopre un ruolo sociale importante e imprescindibile.