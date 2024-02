“Passaggio generazionale o continuità aziendale?”, questo il titolo del nuovo appuntamento con WSI Smart Talk, che andrà in onda martedì 27 febbraio alle 15. Una diretta in cui affronteremo un tema cruciale per quella che è la situazione demografica attuale in Italia e il futuro delle nostre imprese. Vediamo tutto nell’analisi.

La nuova puntata

In particolare, il nuovo appuntamento condotto dal direttore Leopoldo Gasbarro vedrà ospite Maurizio Marinella, noto come il “re” delle cravatte, amministratore unico di E. Marinella, oltre alla partecipazione speciale del celebre psichiatra, sociologo e opinionista Paolo Crepet. I due speaker ci illustreranno quella che è la loro view sul tema della demografia e sul ricambio generazionale, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani e alle imprese.

Chi è Marinella

Maurizio Marinella nasce a Napoli 67 anni fa dove consegue la Laurea in Economia e Commercio con una tesi in Tecnica industriale e commerciale dal titolo “Il sistema Moda”. Nel 1983 inizia “ufficialmente” l’attività nell’impresa di famiglia, la E. Marinella, fondata nel 1914 dal nonno Don Eugenio Marinella, di cui oggi è l’amministratore unico. Sotto la sua guida, tenendo saldi i valori della tradizione a lui trasmessi dal nonno Don Eugenio e dal padre Luigi, la Maison ha affrontato il nuovo millennio, con un respiro anche internazionale. Sue le aperture del primo showroom a Milano nel 2002, seguito da un secondo negozio nel 2014. Poi, due negozi a Tokyo nel 2007 e nel 2015 e infine Roma nel 2017. Presenze all’estero in grandi Department Store, come Bergodorf Goodman a New York o Le Bon Marchè a Parigi. Molti i personaggi illustri cui ha messo la cravatta al collo: attori, politici, capi di Stato. Nel 2011 arriva dal Presidente Napolitano la nomina a Cavaliere del Lavoro per il suo impegno costante nel lavoro, la sua dedizione e passione per l’azienda, l’amore per la qualità, il preservare i valori della tradizione.

Chi è Crepet

Paolo Crepet si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova nel 1976 e poi in Sociologia presso l’Università degli Studi di Urbino nel 1980, nel 1985 ottiene la specializzazione in Psichiatria presso la Clinica Psichiatrica dell’Università di Padova. Ha conosciuto, da giovane, Franco Basaglia, avvicinandosi alle sue posizioni antipsichiatriche. Dopo aver lavorato all’ospedale psichiatrico di’ Arezzo, lascia l’Italia per trasferirsi in India, a Chandigarh, per tre anni, e poi spostarsi in Danimarca, nel Regno Unito, in Germania, in Svizzera e nella Repubblica Ceca. In seguito, insegna a Toronto, a Rio de Janeiro e presso il Centro di Studi Europei dell’Università di Harvard; decide poi di tornare in Italia per seguire Basaglia a Roma. Spesso ospite in televisione, è divulgatore e opinionista in moltissime trasmissioni. Nel 2013 è stato presidente della Giuria dei Letterati del Premio Campiello. Come scrittore vince nel 2015 il Premio letterario La Tore Isola d’Elba alla carriera.

Segui la diretta

Insomma, la demografia in Italia e il passaggio generazionale delle aziende sembra essere una vera e propria bomba a orologeria, sulla quale è arrivato il momento di confrontarsi. Per chi volesse, martedì 27 febbraio a partire dalle 15, sarà possibile seguire qui dal vivo l’approfondimento video di WSI Smart Talk. Con l’auspicio che una riflessione vera e concreta sul tema porti a sviluppi futuri positivi per tutti.