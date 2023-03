Quest’anno ConsulenTia celebra il suo decennale, occasione per fare il punto sulla solidità dell’industria della consulenza finanziaria e guardare alle sfide di domani. In questi dieci anni il mondo della consulenza finanziaria ha fatto grandi passi avanti in termini di competenze, di professionalità e diffusione della cultura finanziaria e del risparmio. Ora si trova ad affrontare le sfide dei prossimi anni, che vedranno al centro i temi della sostenibilità e dei giovani.

L’edizione 2023 dell’evento ideato da Anasf (l’associazione nazionale dei consulenti finanziari), che si svolge a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica dal 14 al 16 marzo 2023, verterà proprio su questi e altri temi, come quello geopolitico, l’evoluzione normativa, la gestione di portafoglio, la disruption tecnologica e l’economia reale. Sono 54 sono le società partner dell’evento, di fatto tutte le principali reti di consulenza finanziaria e le maggiori società di investimento italiane ed estere, cui si aggiungono 13 media supporter, tra cui Wall Street Italia, e i tre media partner dell’evento.

WSI Smart Talk in onda da Consulentia

Con uno sguardo al “futuro” sarà anche la puntata speciale di Smart Talk di mercoledì 15 marzo alle ore 15:00, che sarà trasmessa in diretta dalla location di Consulentia. Gli ospiti del direttore di WSI Leopoldo Gasbarro saranno Luigi Conte, presidente di Anasf, e Natale Borra, head of distribution di Fidelity.

Conte approfondirà il valore della consulenza e il suo ruolo del consulente finanziario oggi.

Borra commenterà a caldo i fallimenti delle banche americane e il ruolo dell’emotività nel crollo di Silicon Valley Bank e in generale negli investimenti. L’head of distribution di Fidelity approfondirà i temi della pianificazione finanziaria e dell’investimento per obiettivi. Su questo punto in particolare la società di gestione ha recentemente pubblicato insieme al professor Matteo Motterlini una ricerca che offre il punto di vista scientifico dell’importanza di costruire il portafoglio focalizzato su una percentuale di crescita, una di reddito e una di stabilità.

Borra introdurrà poi il concetto di futuro dal punto di vista dell’outlook mercati per il 2023, mantenendo il focus sulla pianificazione finanziaria di lungo periodo verso cui accompagnare gli investitori. Insieme al direttore Leopoldo Gasbarro, saranno poi discusse le principali criticità e i punti di forza dell’industria della consulenza finanziaria, per arrivare a definire il valore di una professione pronta a scrivere il futuro.

Per guardare la diretta streaming sarà sufficiente collegarsi al sito Wall Street Italia o al relativo canale YouTube.