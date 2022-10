Alla vigilia della nuova edizione del World Business Forum 2022, organizzato da WOBI (World of Business Ideas) e intitolato “L’Era delle idee”, che si terrà l’8 e 9 novembre a Milano, incontriamo uno dei grandi protagonisti del Forum, Uri Levine. Uri Levine, imprenditore e innovatore o come si definisce lui, disruptor, due volte costruttore di “unicorni” Duocorn, co-fondatore di Waze, la più grande app di navigazione e traffico. Nel 2013 Waze è stata acquisita da Google per 1,1 miliardi di dollari. Inoltre Levine è anche ex investitore e membro del consiglio di Moovit, che a sua volta è stata acquisita da Intel per 1 miliardo di dollari nel 2020. Attualmente Levine dirige il “The Founders Kitchen”, un fondo per la creazione di aziende, e tra le sue startup ricordiamo Feex, FairFly, Refundit e SeeTree. Abbiamo incontrato Uri Levine in anteprima, per parlare dei grandi temi del Forum e dei messaggi che vorrebbe condividere con la business community.

Quali argomenti affronterà al World Business Forum e qual è il messaggio che vorrebbe diffondere presso la comunità imprenditoriale?

L’innovazione e la disruption provengono solitamente da imprenditori e nuovi attori di mercato. Le aziende esistenti non puntano su innovazione e rivoluzione, poiché hanno troppo da perdere. Al World Business Forum 2022, vorrei condividere una prospettiva diversa: disruption significa nuovo equilibrio di mercato e il nuovo mercato di solito è molto più grande del precedente. Affinché un’azienda possa innovare, deve abbracciare il punto di vista secondo cui l’opportunità di creare una rivoluzione è molto più grande della minaccia.

Il suo slogan à “Innamorati del problema, non della soluzione”. Cosa intende esattamente?

“Una soluzione alla ricerca di un problema”. L’ho sentito così tante volte, società che costruiscono dei prodotti, di cui a nessuno importa. Infatti, quando glielo chiedi, circa il 20% delle startup ha fallito per “non c’è bisogno del nostro prodotto”. Quando ti innamori del problema, questo non ti succederà e anzi c’è di più.

Nella mia mente, le nuove startup dovrebbero sempre partire dal problema, trovare un grosso problema che vale la pena risolvere, e poi chiedersi chi ha questo problema. Se sei l’unica persona con questo problema, vai da uno strizzacervelli, sarebbe più facile ed economico che creare una startup. Tuttavia, se puoi dire “questi e questi hanno questo problema”, la fase successiva della è parlare con queste persone e capire la loro percezione del problema e solo allora costruire una soluzione. Se segui questo percorso e la tua soluzione funziona, la tua creazione di valore è quasi garantita.

Ho incontrato molte startup e ci sono decine di imprenditori che mi inviano email settimanalmente. La maggior parte di loro mi sta raccontando una storia sulla loro soluzione, qualcosa come “Il nostro sistema basato sull’intelligenza artificiale sta analizzando…” o “La nostra startup mira a una svolta nel mercato dei motori di confronto dei prezzi democratizzando i dati dell’e-commerce”. O un altro esempio da una recente e-mail “Realizziamo un sistema self-service per il retail basato su tecnologia RFID e un’app mobile”.

Mi dispiace ragazzi, non mi interessa cosa sta facendo il vostro sistema, mi interessa cosa fa per me! In altre parole, perché e per chi. Mi interessa il valore che crea e chi è il pubblico di destinazione e perché si preoccupano di questo valore.

Il DNA di un’azienda focalizzata sui problemi rimane focalizzata sulla creazione di valore, il loro percorso di adattamento al mercato dei prodotti è più breve e la loro probabilità di successo è molto più alta. Il loro piano di esecuzione ha una stella polare: il problema, e quindi stanno sprecando meno tempo e risorse. Il problema è la loro stella polare.

Come si trasforma una startup in un modello di business o impresa di successo?

Mi dispiace deludervi, ma non ci sono scorciatoie si tratta di un viaggio molto lungo sulle montagne russe. Con una chiara comprensione di qual è il valore che crei e il viaggio sarà in più fasi. Il primo è sempre adatto al mercato del prodotto, e se lo capisci. Ciò significa che hai capito il valore che crei per i tuoi utenti o clienti, quindi dovrai capire le altre fasi del viaggio. Un modello di business redditizio deriva dal valore che crei, che si basa sull’utilizzo del prodotto o sul valore che ottieni.

Quale obiettivo aziendale si prefigge di raggiungere nei prossimi 5 anni?

Maggiore impatto. Waze e Moovit creano un grande impatto per molte persone e nel mondo. E sto cercando un impatto maggiore, attraverso le mie startup e il mio libro “Innamorarsi del problema, non della soluzione”.