Widiba, Cardamone lascia la guida della banca a Marazia

Colpo di scena in Widiba. Dopo l’uscita di Massimo Giacomelli, alla guida della reti di consulenti finanziari, anche l’ad Andrea Cardamone lascia la banca online del gruppo Monte dei Paschi. Attraverso una nota il gruppo senese ha precisato che Cardamone passa il testimone a Marco Marazia, attuale direttore commerciale della banca, che assume la carica di direttore generale.

“Vorrei ringraziare Andrea, anche a nome del consiglio di amministrazione di BMPS, per il grande lavoro svolto in questi anni caratterizzati da una grande complessità, per l’incessante ricerca dell’innovazione accompagnata da un confronto sempre costruttivo e stimolante con tutto il management e per aver contribuito a creare una importante realtà bancaria nel nostro Paese. Auguro il meglio ad Andrea per le sue prossime sfide professionali. Widiba continuerà ad essere un punto di riferimento per l’innovazione di tutto il gruppo, con un’attenzione crescente alla crescita commerciale e alla sostenibilità dei ricavi” ha commentato Marco Morelli, amministratore delegato di BMPS.

Contemporaneamente il Monte dei Paschi ha nominato Vittorio Calvanico, che mantiene la carica di coo della banca, come amministratore delegato del consorzio operativo di gruppo.