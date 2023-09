L’obiettivo è chiaro: Mediobanca punta sempre più a ricoprire un ruolo di leader nel segmento del wealth management nell’arco dei prossimi tre anni. Va in questo senso la nota odierna sul rafforzamento della squadra manageriale diffusa dalla società. Vediamo tutto nell’analisi.

La mossa di Mediobanca

In particolare, il Gruppo Mediobanca ha annunciato oggi il potenziamento della squadra manageriale nella Divisione Wealth Management con l’ingresso di Carlo Giausa come Vice Direttore Generale di CheBanca! e Direttore Centrale Wealth Management, Advisory & Solutions a riporto del Direttore Generale Lorenzo Bassani. Giausa rafforzerà l’assetto organizzativo di business lavorando a fianco di Duccio Marconi, Vice Direttore Generale e Direttore Centrale della rete di Consulenti Finanziari, e Gianluca Talato, Vice Direttore Generale e Direttore Centrale Commerciale della rete di filiali, e garantirà un importante contributo nella definizione dell’offerta dei prodotti di investimento a servizio delle due reti distributive. La nascita di Mediobanca Premier, a partire da gennaio 2024, è uno dei driver di maggior sviluppo della divisione Wealth Management al centro del Piano Strategico “One Brand One Culture”.

L’esperienza del neo manager

Carlo Giausa vanta oltre trent’anni di esperienza nel Wealth Management, avendo ricoperto ruoli di responsabilità crescente in istituti di credito di primaria importanza. Proviene dal Gruppo Sella dove ha assunto dal 2020 l’incarico di Head of Wealth and Asset Management. In precedenza, ha maturato un’esperienza decennale in FinecoBank (2008-2018) ricoprendo il ruolo di Direttore Servizi di investimento & Private Banking in stretta sinergia con la rete dei Consulenti Private. In particolare, durante la sua esperienza in Fineco, Carlo Giausa ha contribuito in modo determinante allo sviluppo dei servizi di consulenza evoluta così come alla nascita di Fineco Asset Management, società di cui è stato anche Consigliere. Nel suo curriculum si annovera, inoltre, la Direzione Generale di Unicredit Private Asset Management SGR e la responsabiltà della Direzione Wealth Advisory di Unicredit Private Banking con un focus sullo sviluppo dei servizi di consulenza e sull’assistenza alla clientela Private.

“Sono molto contento che Carlo abbia scelto di mettere la sua profonda esperienza e le sue competenze a disposizione del nostro progetto – commenta Lorenzo Bassani, Direttore Generale di CheBanca!. Il suo ingresso contribuirà a rafforzare la nostra squadra manageriale che porterà Mediobanca Premier ad essere uno dei migliori player del mercato del Wealth Management, facendo leva sulle forti competenze e sinergie interne al Gruppo”. “L’ingresso di Carlo Giausa – afferma Francesco Saverio Vinci, Direttore Generale di Mediobanca – rafforza la nostra crescita nel Wealth Management attraverso la creazione di un modello di offerta in grado di sfruttare le sinergie tra la nostra esperienza sui mercati, le attività di Corporate & Investment Banking e un’offerta evoluta di servizi di Wealth Management. Mediobanca Premier rappresenta un punto cardine del Piano Strategico “One Brand One Culture” e l’attrazione dei migliori talenti e professionisti sul mercato è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi fissati per il triennio 2023-2026” – conclude Francesco Saverio Vinci”.

Dunque, nell’arco del prossimo triennio, Mediobanca intende affermarsi nel Wealth Management come operatore leader, distintivo per qualità, responsabilità, innovatività e valore dell’offerta per i clienti Premier, Private e per gli imprenditori. Carlo Giausa viene inoltre nominato Mediobanca Group Head of Wealth Management Global Offering a riporto del Direttore Generale di Mediobanca, Francesco Saverio Vinci. In questo ruolo Giausa garantirà uno sviluppo sinergico dell’offerta anche per le reti Private del Gruppo, Mediobanca Private Banking e CMB, facendo leva sulle sinergie interne al Gruppo e sul modello distintivo di Private & Investment Bank.