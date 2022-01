Webinars UniCredit: analisi e strategie operative per il 2022

Nuovo anno e nuovo appuntamento con i Webinars Trading & Investimenti di UniCredit. Giovedì 13 gennaio alle ore 17.30 è in programma il primo incontro 2022 di questa serie di appuntamenti mensili.

Ospiti del Webinar Giovanni Picone, Senior Analyst at Certificati e Derivati, e Marco Medici, specialista prodotto UniCredit. A condurre Valeria Panigada giornalista di WSI.

Per iscriversi al webinar gratuitamente visita il nostro link.

Dopo un 2021 decisamente positivo per i mercati azionari, ci si interroga su come procederanno i primi mesi del nuovo anno. Il webinar sarà l’occasione per formulare alcune previsioni, individuando attraverso l’analisi tecnica i segnali sui mercati in queste prime sedute del 2022. Da lì, i professionisti del settore individueranno alcune strategie operative con i certificati a leva, spiegando come operare anche in caso di turbolenza con lo spread trading che aiuta a limitare la volatilità delle operazioni.

Per ulteriori informazioni sui certificati Unicredit visita il sito.