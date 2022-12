Wealth management: gestori alle prese con uno degli anni peggiori degli ultimi cento

I gestori patrimoniali sono alle prese con uno degli anni peggiori dell’ultimo secolo, con l’inflazione elevata da una parte e la svendita di titoli azionari e obbligazionari dall’altra che hanno colpito duramente i rendimenti.

Proprio la minaccia di un’inflazione ostinatamente più alta rappresenta una sfida alla gestione del patrimonio in termini reali che non si affrontava da decenni, mentre la sofferenza dei mercati negli ultimi 12 mesi ha messo in crisi la saggezza convenzionale di bilanciare i portafogli tra azioni e reddito fisso.

Le strategie che puntano sulle obbligazioni subiscono meno perdite in caso di ribasso del mercato. Tuttavia, quest’anno molti portafogli a reddito fisso hanno fatto peggio delle opzioni azionarie. L‘inflazione più alta degli ultimi decenni e la prospettiva di un ulteriore aumento dei tassi di interesse sono una combinazione particolarmente tossica per le obbligazioni.

I portafogli standard così hanno sofferto per i cali a due cifre registrati quest’anno sia delle azioni che delle obbligazioni. Le due asset class si muovono normalmente in direzioni opposte e si controbilanciano a vicenda.

“Quest’anno è uno degli anni di distruzione di ricchezza più significativi degli ultimi 100 anni”, ha dichiarato Renaud de Planta, a capo di Pictet come riporta oggi il Financial Times. “Guardando le cose in modo piuttosto semplice, molti investitori privati potrebbero aver perso più di un quarto della loro ricchezza reale corretta per l’inflazione“, ha detto de Planta, citando l’esempio di un portafoglio diviso equamente tra obbligazioni e azioni.

Sulla stessa lunghezza d’onda, Stéphane Monier, chief investment officer della banca privata svizzera Lombard Odier secondo cui il 2022 è stato uno dei soli tre anni dal 1926 in cui sia le azioni che le obbligazioni hanno avuto un “significativo rendimento negativo”.

Wealth management: quanto hanno perso i clienti quest’anno

Secondo una ricerca di Asset Risk Consultants (ARC), che tiene traccia dei rendimenti delle strategie gestite da oltre 100 grandi gestori patrimoniali britannici, un tipico cliente del Regno Unito ha visto il proprio portafoglio perdere quasi il 20% in termini corretti per l’inflazione nell’anno in corso fino al 15 dicembre. A parte l’inflazione, i portafogli di gestione patrimoniale tipici hanno perso il 10% quest’anno, secondo ARC.

“Con il calo di quasi tutte le asset class, con le eccezioni di energia e materie prime, gli investitori hanno avuto poche opportunità di evitare le perdite”, ha dichiarato Graham Harrison, managing director di ARC. “Per gli investitori abituati a un’inflazione bassa e stabile, l’impatto sul valore reale del loro patrimonio potrebbe non essere stato immediatamente evidente”.

I gestori hanno così cercato di trovare asset non correlati con azioni e obbligazioni. Monier ha detto che gli hedge fund, in particolare, utilizzando strategie che traggono vantaggio dalla volatilità, hanno contribuito ad aumentare i rendimenti quest’anno. Altri gestori affermano di essersi rivolti all’esposizione alle materie prime e all’oro.

Inoltre, un periodo di performance negativa richiede soprattutto che i gestori trascorrano molto tempo a tu per tu con i clienti per evitare che si muovano in preda al panico.

“C’è molto più impegno con i clienti e molte più spiegazioni su cosa è successo, perché è successo e quali cambiamenti apporteremo quando sarà opportuno”, ha detto Peter McLean, direttore di Stonehage Fleming.

I mercati tendono a coprire le perdite nel lungo periodo, ma l’improvvisa impennata dell’inflazione rappresenta una sfida particolare, che non hanno dovuto affrontare seriamente da decenni. Un’inflazione vicina al 10% significa che i gestori iniziano l’anno con un forte ritardo e devono ottenere performance migliori solo per raggiungere il pareggio.