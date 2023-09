Warren Buffett si libera di uno degli investimenti più infruttuosi della sua carriera. Nel corso della giornata di mercoledì 13 settembre la sua società di investimenti, la Berkshire Hathaway, ha annunciato di aver ceduto qualcosa come 5,5 milioni di azioni di HP, il produttore statunitense di personal computer e stampanti.

Questa operazione, che non è stata baciata dal successo, non ha incrinato la ricchezza del miliardario. Warren Buffett, infatti, ha scavalcato Larry Page nella classifica degli uomini più ricchi del mondo e adesso mette a rischio la posizione di Larry Ellison e di Bill Gates, arrivando a posizionarsi al quarto posto. Stando a quanto riferisce il Bloomberg Billionaires Index, nella giornata di martedì il patrimonio del patron di Berkshire Hathaway è cresciuto di 600 milioni di dollari ed ha raggiunto i 123 miliardi di dollari. Il co-fondatore di Alphabet (ex Google), Larry Page ha visto la propria fortuna scendere di 1,2 miliardi di dollari, attestandosi intorno a 122 miliardi di dollari.

Warren Buffett cede la partecipazione in HP

Nel corso di questa settimana Berkshire ha ceduto le azioni di Hp, il colosso statunitense specializzato nella produzione di personal computer e di stampanti. La partecipazione è stata ridotta di circa 158 milioni di dollari e, in questo momento, si attesta intorno a 3,27 miliardi di dollari. Questi dati si evincono direttamente da un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. La società di investimenti che fa capo a Warren Buffett, in questo momento, detiene l’11,7% delle azioni di HP, in calo rispetto all’originario 12,2%.

Rispetto all’aprile 2022, quando Berkshire ha acquistato una quota di HP, il prezzo delle azioni è crollato del 19%. In quell’occasione Berkshire aveva rilevato una partecipazione nella società pari a 4,2 miliardi di dollari. A seguito della divulgazione di questa notizia, le azioni HP sono aumentate a 40,06 dollari. Nel corso della giornata di mercoledì hanno invece chiuso in ribasso di 61 centesimi, attestandosi a 28,33 dollari.

Quali sono i motivi per i quali Warren Buffett ha deciso di uscire dal colosso delle stampanti e dei computer? Lo scorso 29 agosto 2023, HP ha abbassato le previsioni per l’utile dell’intero anno, in quanto ha dovuto prendere in considerazione il crollo annuale delle vendite dei personal computer e la stagnazione della domanda da parte della Cina. Sono state messe in evidenza, inoltre, alcune debolezze materiali nei suoi controlli sulla rendicontazione finanziaria che riguardavano uno dei suoi clienti e una richiesta di pagamento per alcuni programmi di incentivi alle vendite.

Warren Buffett non investe regolarmente in società tecnologiche, anche se in portafoglio detiene azioni Apple per un valore pari a 353,4 miliardi di dollari.

Buffett: il quarto uomo più ricco al mondo

Warren Buffett guadagna posizioni tra le persone più ricche al mondo, posizionandosi al quarto posto. Ha scavalcato Larry Page e adesso sta insidiando da vicino Larry Ellison e Bill Gates.

Bloomberg Billionaires Index rivela che il patrimonio netto dell’investitore più famoso al mondo risulta essere pari a 124 miliardi di dollari. È cresciuto, infatti, di qualcosa come 600 milioni di dollari. La fortuna di Larry Page, invece, si è ridotta di 1,2 miliardi di dollari e adesso ha un patrimonio pari a 122 miliardi di dollari.

Buffett ora vale solo pochi miliardi di dollari in meno di quella di:

Larry Ellison , presidente di Oracle e uno dei principali investitori di Tesla, che ha un patrimonio pari a 126 miliardi di dollari ;

, presidente di Oracle e uno dei principali investitori di Tesla, che ha un patrimonio pari a ; Bill Gates, cofondatore di Microsoft e uno degli amici intimi di Buffett, il cui patrimonio ammonta a 129 miliardi di dollari.

In questo momento Warren Buffett risulta essere più ricco di Sergey Brin di Alphabet, con un patrimonio di 116 miliardi di dollari, dell’ex CEO di Microsoft Steve Ballmer, il cui patrimonio ha un valore pari a 115 miliardi di dollari, e di Mark Zuckerberg, CEO di Meta, con un patrimonio di 110 miliardi di dollari.

La ricchezza di Buffett è cresciuta di quasi 16 miliardi di dollari quest’anno, grazie all’aumento di quasi il 19% delle azioni Berkshire.