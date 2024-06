Warren Buffett riduce la sua partecipazione nella cinese BYD

La Berkshire Hathaway riduce la sua partecipazione nel produttore cinese di veicoli elettrici BYD al 6,9%. Il conglomerato fondato dall’imprenditore Warren Buffett ha venduto altri 1,3 milioni di azioni di BYD per 39,8 milioni di dollari, secondo quanto comunicato alla borsa di Hong Kong. La vendita ha ridotto la partecipazione di Berkshire al 6,9%, dal 7%.

Berkshire Hathaway: la scommessa su BYD

Il conglomerato ha acquistato per la prima volta circa 225 milioni di azioni della BYD nel 2008 per circa 230 milioni di dollari. La scommessa si è rivelata estremamente redditizia, poiché il mercato dei veicoli elettrici ha registrato una crescita esplosiva in Cina e anche altrove.

Successivamente la Berkshire aveva scaricato metà della sua partecipazione attraverso vendite nel 2022 e nel 2023 dopo che BYD era salita quasi del 600% a un livello record nell’aprile 2022 dall’inizio del 2008. Le regole di Hong Kong richiedono un deposito solo quando la percentuale di partecipazione supera un numero intero, quindi se la partecipazione di Berkshire scende sotto il 6%, ci sarà un altro deposito.

Nel 2010 Buffett ha dichiarato che Munger, il defunto vicepresidente della Berkshire, “merita il 100% del merito per BYD”. Munger è stato introdotto a BYD dal suo amico Li Lu, fondatore del gestore patrimoniale Himalaya Capital di Seattle.

BYD: l’impatto dei dazi dell’UE

Fondata da Wang Chuanfu, BYD ha iniziato a produrre batterie per telefoni cellulari negli anni Novanta. Nel 2003, l’azienda è passata alle automobili e da allora è diventata il principale marchio automobilistico in Cina, oltre che un importante produttore di batterie per veicoli elettrici.

Nel quarto trimestre del 2023, BYD detronizzerà Tesla come primo produttore di veicoli elettrici al mondo, vendendo più veicoli a batteria del suo rivale statunitense.

Le azioni della BYD, quotate a Hong Kong, sono balzate fino al 9% la scorsa settimana dopo che le tariffe europee sulle importazioni di veicoli elettrici dalla Cina sono risultate inferiori alle previsioni del mercato. La Commissione europea ha annunciato dazi provvisori aggiuntivi dal 17 al 38% sui veicoli elettrici importati dalla Cina, in aggiunta alla tariffa esistente del 10%.

L’annuncio è arrivato dopo un’indagine durata mesi sui sussidi statali concessi dalla Cina al settore e un mese dopo che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha imposto una tariffa del 100% sui veicoli elettrici cinesi spediti negli Stati Uniti.

Bruxelles ha colpito BYD con una tariffa aggiuntiva del 17,4%, la più bassa tra le tre società citate dalla Commissione. BYD è tra le aziende cinesi meglio posizionate per gestire le nuove tariffe grazie al suo investimento in una fabbrica di veicoli elettrici in Ungheria, che le consente di produrre auto in loco, e agli elevati margini di profitto. Il gruppo cinese ha criticato aspramente la decisione della Commissione europea.