Buffett ora punta sull’Unione europea

Warren Buffett mira all’Europa. La Berkshire Hathaway, holding di proprietà dell’ottantenne Warren Buffet ha assunto un pool di banche per gestire un’emissione obbligazionaria benchmark a 20 e 30 anni denominata in euro e anche in sterline.

A riportarlo Bloomberg News. Sarebbe la prima operazione obbligazionaria denominata in euro dal 2017 per la società del Nebraska e la prima volta in assoluto che ha venduto debito in sterline. La Berkshire si unirebbe così ad una serie di aziende statunitensi, come Deere & Co., che cercano di trarre vantaggio da costi di prestito più bassi per le banconote in euro a lunga data. Ma nel caso della Berkshire, l’emissione stimola anche la speculazione sul fatto che Buffett si stia avvicinando a fare un’acquisizione in Europa, cosa che vorrebbe fare da tempo.

Proprio in occasione dell’assemblea degli azionisti di Berkshire Hathaway dello scorso mese, Buffett ha accennato in una lunga intervista al Financial Times, ad una mossa strategica per migliorare il profilo della sua azienda all’estero:

Vorrei che Berkshire Hathaway fosse più conosciuto sia nel Regno Unito che in Europa.

Buffett, 88 anni, ha goduto a lungo di un trattamento preferenziale nel mercato statunitense delle fusioni e delle acquisizioni, ma nonostante la sua fama mondiale, non è stato in grado di creare la stessa dinamica in Europa. Quasi tutte le acquisizioni della Berkshire Hathaway sono state negli Stati Uniti (93,5%) e solo il 4,1% in Europa contro l’1,9% in Medio Oriente e Africa e lo 0,5% in Asia Pacifico (Fonti Bloomerg).

Quali aziende in Ue fanno gola a Buffett

In Europa e nel Regno Unito, l’incertezza che circonda la Brexit e le prospettive economiche generalmente più deboli hanno lasciato in circolazione azioni relativamente più economiche. Ma in Ue cosa potrebbe comprare l’Oracolo di Omaha?

Tra le aziende che secondo Bloomberg possiedono le caratteristiche volute da Buffett, almeno sulla carta, in Europa troviamo: