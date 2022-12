Warren Buffett macina ricchezza e si colloca dietro solo a Elon Musk

Quest’anno Warren Buffett ha superato Jeff Bezos in termini di ricchezza e si è avvicinato a Bill Gates. E di conseguenza superando Gates diventerebbe il secondo americano più ricco dopo Elon Musk.

Le azioni della sua conglomerata, la Berkshire Hathaway sono salite quest’anno, mentre quelle di Microsoft, Amazon e Tesla sono crollate. Quest’anno Warren Buffett ha superato Jeff Bezos nella classifica dei ricchi e ora minaccia di scalzare Bill Gates come secondo americano più ricco dopo Elon Musk.

I più ricchi del mondo: chi sale e chi scende

Secondo l’indice Bloomberg Billionaires, il famoso investitore a capo di Berkshire Hathaway ha un valore stimato di 108 miliardi di dollari alla chiusura di giovedì. Bezos, fondatore e presidente esecutivo di Amazon, lo segue con un patrimonio di 107 miliardi di dollari.

Gates, cofondatore di Microsoft e uno degli amici più stretti di Buffett, ha un patrimonio netto di 110 miliardi di dollari, che lo pone a breve distanza. Anche Musk, l’amministratore delegato di Tesla e Twitter, non è molto lontano con un patrimonio di 138 miliardi di dollari.

All’inizio di quest’anno Buffett era in ritardo rispetto a Musk di oltre 170 miliardi di dollari, a Bezos di oltre 90 miliardi di dollari e a Gates di oltre 30 miliardi di dollari. Poi ha superato Bezos e colmato il divario da Gates e Musk grazie alla relativa sovraperformance delle azioni Berkshire, che rappresentano circa il 99% del suo patrimonio netto.

Quest’anno le azioni di Microsoft sono crollate di quasi il 30% e quelle di Amazon si sono dimezzate, mentre Tesla è crollata di quasi il 70%. Al contrario, il prezzo delle azioni Berkshire è salito di circa il 2%, il che significa che il patrimonio di Buffett sarebbe cresciuto se quest’anno non avesse donato circa 5 miliardi di dollari delle sue azioni Berkshire a cause benefiche. In effetti, dal 2006 Buffett ha donato circa il 52% delle sue azioni Berkshire. A parità di condizioni, se avesse mantenuto l’intera quota di quasi 475.000 azioni A, queste varrebbero oggi 223 miliardi di dollari, rendendolo di gran lunga la persona più ricca del mondo.

Anche con il suo patrimonio ridotto per cause benefiche, Buffett si colloca al quinto posto della lista dei ricchi di Bloomberg. Il magnate francese del lusso Bernard Arnault è al primo posto con un patrimonio netto di 165 miliardi di dollari e l’industriale indiano Gautam Adani è al terzo posto con 121 miliardi di dollari. Data la nazionalità dei due, se Buffett riuscirà a scalzare Gates dal quarto posto, Musk sarà l’unico americano più ricco di lui.

Quest’anno gli investitori hanno abbandonato titoli in crescita come Microsoft, Tesla e Amazon a favore di nomi difensivi come Berkshire, a fronte di un’inflazione storica, di tassi di interesse in aumento e di una potenziale recessione.

Il conglomerato di Buffett possiede numerose aziende, tra cui Geico e See’s Candies, oltre a partecipazioni miliardarie in società pubbliche come Coca-Cola e Kraft Heinz. Di conseguenza, gli investitori la considerano altamente diversificata e ben posizionata per far fronte a una recessione economica.