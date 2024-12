Warren Buffett, le otto citazioni da tenere sempre presente

E’ il più grande investitore vivente e tutto quello che fa e dice è particolarmente seguito nel mondo degli affari. Parliamo dell’ultranovantenne Warren Buffett, a capo di un impero, la Berkshire Hathaway che negli anni ha raccolto successi.

Gli investitori sanno che tutto quello che dice Buffett è un insegnamento per la vita e per gli affari. Buffett è noto per la sua disponibilità e saggezza, che ha dimostrato in lunghe sessioni di domande e risposte con il pubblico durante le riunioni annuali della Berkshire. La prossima in programma a Omaha in Nebraska è a maggio del 2025.

Nell’attesa di conoscere le nuove, ecco una selezione delle migliori citazioni di Buffett del passato.

Indice Le otto migliori citazioni di Warren Buffett

La prima è su come fare soldi e risale al 1985, una regola d’oro di Buffett secondo cui la conservazione del capitale è la priorità assoluta per qualsiasi investitore.

“La prima regola di un investimento è non perdere (denaro). E la seconda regola di un investimento è non dimenticare la prima. E queste sono tutte le regole”.

La seconda è sulla pazienza degli investitori.

“Oggi qualcuno è seduto all’ombra perché qualcuno ha piantato un albero molto tempo fa”.

Buffett, che è un selezionatore di titoli e ogni selezione del suo portafoglio fa notizia, da tempo predica l’importanza della pazienza nella costruzione di un solido portafoglio azionario. Per l’investitore, la visione a lungo termine è importante quanto la scelta dei titoli migliori.

Terza citazione è sul valore.

“Il prezzo è ciò che si paga. Il valore è ciò che si ottiene”.

Buffett è ampiamente celebrato come il più grande investitore di valore di tutti i tempi, e a ragione. È proprio per questo motivo che questa citazione del 2008 risuona ancora oggi. Buffett ha storicamente dato la priorità alla ricerca di azioni di buone società (cioè di valore) a prezzi profondamente scontati e a mantenerle per un lungo periodo.

Quarta citazione di Buffett è sul nervosismo, pronunciata nel 2020 allo scoppio della pandemia.

“La paura è la malattia più contagiosa che si possa immaginare”.

Warren Buffett ha dimostrato di non aver paura di imbattersi in incendi finanziari quando gli altri si affrettano ad uscirne,. Usando il termine “contagioso”, l’Oracolo di Omaha sta suggerendo in modo velato che seguire il gregge non è un modo per trovare le aziende con sconti sul valore che creano grandi portafogli di investimento. E andare invece dove il gregge teme di camminare? È una futura fortuna per Buffett.

Quinta, credere nei propri investimenti.

“È molto meglio comprare una società meravigliosa a un prezzo giusto che una società giusta a un prezzo meraviglioso”.

Nella sua lettera del 1989 agli azionisti della Berkshire Hathaway, Buffett ha parlato dell’impegno e della fiducia necessari per avere successo a Wall Street. Con l’espressione “comprare un’azienda meravigliosa a un prezzo equo”, Buffett indica che, dopo aver fatto seguito le regole e aver affrontato la situazione, si può essere certi che l’azienda che si sta acquistando valga il proprio impegno e la propria fiducia.

Sesta citazione è sui tempi giusti per la paura e l’avidità.

“Una semplice regola detta i miei acquisti: essere timorosi quando gli altri sono avidi, ed essere avidi quando gli altri sono timorosi”.

In un’intervista del 2008 al New York Times, Buffett torna sul tema della paura e degli investimenti e, in particolare, sulla sua ferma posizione di non seguire il gregge. Incoraggiando gli investitori a seguire la propria strada e a non lasciarsi scoraggiare dai titoli temporanei, Buffett espone la sua visione dell’acquisto al ribasso e della vendita al rialzo. Se sapete il fatto vostro, comprate quando gli altri non lo fanno e non abbiate paura di vendere quando gli altri comprano.

Penultima citazione sul peggior tipo di azienda.

“Il peggior tipo di azienda è quella che cresce rapidamente, richiede un capitale significativo per generare la crescita e poi guadagna poco o niente”.

Buffett lo ha scritto nella sua lettera agli azionisti del 2007. Non è un fan delle aziende che privilegiano la velocità rispetto a una crescita lenta e costante e che non sono in grado di generare profitti, e ha detto che il settore aereo ne è pieno. Queste aziende difatti non entrano nel portafoglio della Berkshire Hathaway.

Ultima citazione, sulle scommesse contro gli USA.

“Non è mai conveniente scommettere contro l’America. Ne veniamo fuori, ma non è sempre un viaggio tranquillo”.

Buffett ha pronunciato questa frase in un’intervista del 2009 con Tom Brokaw della NBC, mentre gli Stati Uniti iniziavano a uscire dalla Grande Recessione. L’Oracolo di Omaha ha precisato che gli Stati Uniti subiranno i contraccolpi, ma si rialzeranno sempre pronti a combattere.