Warren Buffett punta anche sull’immobiliare Usa

Warren Buffett investe nell’immobiliare statunitense. Berkshire Hathaway ha infatti aumentato la propria posizione di tre costruttori Usa, aumentando le azioni possedute nelle tre società. I titoli su cui il miliardario ha investito sono:

Nel corso della giornata di lunedì, dopo che Berkshire Hathaway ha reso pubbliche le nuove posizioni detenute nelle società, i titoli hanno festeggiato in borsa. Le azioni di D.R. Horton e Lennar hanno registrato oltre il 2%; mentre NVR è cresciuto dell’1%. Il più grande investimento effettuato in questo periodo dalla società guidata da Warren Buffett è in D.R.Horton: la società guidata dal multimiliardario detiene quasi 6 milioni di azioni, per un valore – aggiornato allo scorso 30 giugno 2023 – pari a 720 milioni di dollari.

Warren Buffett investire nell’immobiliare

Warren Buffet punta sull’immobiliare statunitense. Nel corso della giornata di lunedì 13 agosto sono stati rilevati i nuovi investimenti effettuati dalla società guidata dal multimiliardario. Nel portafoglio azionario sono entrati: DR Horton, Lennar e NVR.

L’annuncio di questi investimenti è stato divulgato a seguito di un deposito normativo attraverso il quale sono state rese pubbliche le partecipazioni azionarie di Berkshire negli Stati Uniti e che comprendono la maggior parte del suo portafoglio azionario aggiornato al 30 giugno 2023. E che, a quella data, valeva la bellezza di 353,4 miliardi di dollari.

Questi investimenti sono stati effettuati nel corso del secondo trimestre del 2023. Questo periodo è stato particolarmente negativo per le attività di costruzione e ristrutturazione di case, perché l’aumento dei tassi di interesse dei mutui ipotecari ha letteralmente rallentato la domanda. Secondo la società guidata da Warren Buffett, però, questi effetti sono stati parzialmente compensati da nuove attività di costruzioni, determinate da un basso inventario di case esistenti in vendita. Questa situazione potrebbe diventare un vero e proprio vantaggio per i costruttori di case.

Gli investimenti nel settore immobiliare

La Berkshire Hathaway ha reso noto che al 30 giugno 2023 era in possesso di circa:

5,97 milioni di azioni di D.R. Hoton , per un valore complessivo pari a 726,4 milioni di dollari;

, per un valore complessivo pari a 726,4 milioni di dollari; 153.000 azioni di Lennar , per un valore complessivo di 17,2 milioni di dollari;

, per un valore complessivo di 17,2 milioni di dollari; 11.112 azioni di NVR, per un valore complessivo di 70,6 milioni di dollari.

Nei documenti depositati, con i quali sono stati comunicati ufficialmente gli investimenti in possesso di Berkshire Hathaway, non viene specificato quali siano stati effettuati direttamente da Warren buffet e quali dai suoi gestori di portafoglio: Todd Combs e Ted Weschler.

Benché Berkshire Hathaway abbia effettuato nuovi ed importanti investimenti, nel corso del trimestre ha ceduto molte partecipazioni. A fronte di un patrimonio azionario complessivo pari a 353,4 miliardi di dollari, ha venduto azioni per 12,6 miliardi di dollari e ne ha comprate per 4,6 miliardi di dollari.

Tra le vendite più importanti c’è stato il 45% della partecipazione detenuta in General Motors, le cui azioni hanno ceduto l’1%.

Nel corso del 2023, Berkshire Hathaway ha venduto 18,4 miliardi di dollari in più di azioni rispetto a quelle acquistate. La sua più grande partecipazione azionaria è rimasta di gran lunga la sua quota pari a 177,6 miliardi di dollari in Apple.

Tra le altre modifiche del secondo trimestre divulgate lunedì, Berkshire ha aumentato la sua partecipazione in Capital One, ha ridotto le sue partecipazioni in Celanese e Globe Life ha abbandonato le partecipazioni in Marsh & McLennan, McKesson e Vitesse Energy.