Warren Buffett: il “più grande errore” che le persone fanno con i loro soldi e con i loro risparmi

Warren Buffett, il famigerato Oracolo di Omaha, 91 anni, ha un valore di circa 100 miliardi di dollari e potrebbe chiaramente spendere in modo frivolo. Ma Buffett è un grande sostenitore dell’imparare a risparmiare correttamente e i suoi consigli sull’uso dei soldi sono molto seguiti dalla comunità finanziaria e anche da chi si approccia per la prima volta agli investimenti.

I consigli di Buffett per risparmiare

In base allo scenario attuale, in molti si chiedono se sia giusto risparmiare ora, in tempi di alta inflazione. Ma i professionisti sostengono che anche ora è fondamentale avere dei risparmi indicando in media circa 3-12 mesi di risparmi accantonati per far fronte a spese essenziali in un luogo sicuro. Avete bisogno di un po’ di ispirazione per farlo? Ecco alcune delle citazioni più famose di Buffett sul risparmio.

“L’errore più grande è non imparare l’abitudine di risparmiare correttamente”.

In un discorso agli studenti universitari, Buffett ha affermato che “l’errore più grande” è “non imparare l’abitudine di risparmiare correttamente“. Ha anche osservato che “la maggior parte dei comportamenti è abitudinaria” e che “si dice che le catene dell’abitudine sono troppo leggere per essere percepite finché non sono troppo pesanti per essere spezzate”.

Un modo per mettere da parti soldi facilmente? Renderlo automatico. È un consiglio che probabilmente avrete sentito mille volte, ma questo non lo rende meno efficace. Impostate trasferimenti automatici direttamente dalla vostra busta paga, subito dopo l’accredito, verso i vostri conti di risparmio a intervalli regolari. In questo modo non toccherete mai il denaro, ma lo metterete da parte. Poi ogni anno, se potete, cercate di aumentare i vostri risparmi (molte persone usano l’inizio dell’anno per rivedere le proprie finanze).

“Che si tratti di calzini o di azioni, mi piace acquistare merce di qualità quando è in ribasso”.

Nella sua lettera agli azionisti della Berkshire Hathaway del 2008, Buffett ha affermato che “il prezzo è ciò che si paga; il valore è ciò che si ottiene“.

Per evitare di perdere denaro pagando un prezzo che non corrisponde al suo valore, Buffett suggerisce di risparmiare acquistando articoli scontati. “Che si tratti di calzini o di azioni, mi piace acquistare merce di qualità quando è scontata”, ha dichiarato Buffett.

La buona notizia per i consumatori è che sia per le azioni che per i titoli ci sono offerte in questo momento, dato che i mercati sono in ribasso quest’anno e c’è un eccesso di scorte su molti articoli in posti come centri commerciali Walmart perché l’inflazione sta spingendo i consumatori a spendere meno.

“Non risparmiare ciò che rimane dopo aver speso, ma spendi ciò che rimane dopo aver risparmiato”.

In sostanza, risparmiate prima di tutto e una volta che avete messo da parte quanto più possibile, potete permettervi di spendere. Da parte sua, anche Buffett è favorevole alle spese in contanti. “Ho una carta American Express, che ho ottenuto nel 1964”, ha dichiarato a Yahoo Finance. “Ma pago in contanti il 98% delle volte”.

Chi è Warren Buffett

Famoso miliardario investitore a capo della Berkshire Hathaway, Warren Buffett è uno degli uomini più ricchi del pianeta che vanta un patrimonio personale di $ 117 miliardi, il leggendario investitore americano di 91 anni è dietro solo a Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault e Bill Gates nelle classifiche di ricchezza globale, secondo il Bloomberg Billionaires Index. È la prima volta negli ultimi 12 mesi che Buffett torna nella top five dopo essere sceso fino all’undicesimo posto nel corso del mese di ottobre.

Il merito è della crescita della sua capacità di diversificare i suoi investimenti in Berkshire Hathaway, il cui titolo ha iniziato l’anno in rialzo del 7%. Sebbene il 40% del portafoglio della holding di Buffett sia composto da Apple, che a sua volta è in calo del 10% quest’anno, la sua ampia diversificazione ha consentito al gruppo di resistere alle vendite di azioni hi-tech viste in questo inizio d’anno.

A differenza dei primi cinque uomini piú ricchi che hanno iniziato il 2022 in perdita, la fortuna di Buffett è cresciuta di $ 7,8 miliardi nel 2022. In confronto, Musk, l’uomo più ricco del mondo, ha perso $ 62 miliardi, mentre Gates ha visto andare in fumo $ 12,5 miliardi del suo patrimonio. Anche Mark Zuckerberg, che a gennaio aveva un patrimonio netto di oltre $ 120 miliardi, ha visto la sua fortuna precipitare di $ 54 miliardi in concomitanza con il crollo delle azioni Facebook.