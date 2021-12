Warren Buffett: ecco le azioni che ha venduto e acquistato nel 2021

Essendo uno degli investitori più importanti e longevi del mondo, anche conosciuto come l’Oracolo di Omaha, tutto quello che Warren Buffet fa è sotto i riflettori. In molti vogliono sapere quali azioni sta comprando e vendendo. Non è affatto insolito che i titoli ricevano un’impennata quando Buffett compra una grossa quota di una società o che subiscano un crollo quando vende.

Warren Buffett, le operazioni del 2021

Un post apparso su Gobankingrates.com, individua le azioni che ha venduto e quelle acquistate nel 2021 da Buffett.