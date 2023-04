Warren Buffett e i cinque titoli “segreti” con rendimento del dividendo fino al 10%

Sono cinque in particolare i titoli azionari che fanno parte del “portafoglio segreto” di Warren Buffett, in grado di offrire agli investitori rendimenti sui dividendi fino al 10%. Ad analizzarli nel dettaglio sono stati gli esperti di Motley Fool. Sebbene tutti vorrebbero l’elenco completo delle azioni nel portafoglio di Buffett, tale informazione non è di dominio pubblico. L’oracolo di Omaha ha anche un “portafoglio segreto” in cui rientrano i cinque titoli di cui parleremo in questa analisi riportata da Milano Finanza: AbbVie, Ares Capital, Pfizer, US Bancorp e Verizon Communications.

L’opportunità AbbVie

In particolare, AbbVie appartiene al gruppo elitario di azioni noto come dividend kings. Il grande produttore farmaceutico ha aumentato il suo dividendo addirittura per 51 anni di fila. Il suo rendimento da dividendi è attualmente di quasi il 3,7%. Un livello ben al di sopra del rendimento del Treasury statunitense a 10 anni del 3,3%, benchmark comune per definire un titolo ad alto rendimento. La società, secondo gli esperti, dovrebbe essere in grado di fornire solidi rendimenti totali nel lungo termine.

Ares Capital da record

Numeri da record per un altro titolo tutt’altro che sotto i riflettori. Si sente infatti parlare poco di Ares Capital, ma per Motley Fool è un titolo da seguire. È la più grande società di sviluppo aziendale quotata in borsa, si concentra sulla fornitura di finanziamenti alle imprese di fascia media. Offre un rendimento da dividendo altissimo, di oltre il 10,6%. In gran parte grazie a questo dividendo eccezionale, Ares Capital ha generato un rendimento totale che ha battuto l’indice S&P 500 sin dalla sua Ipo nel 2004 e negli ultimi anni.

Il boom di Pfizer

Pfizer è un’altra grande azienda farmaceutica nel portafoglio segreto di Buffett con un forte dividendo. Attualmente rende il 3,95%. Come AbbVie, Pfizer deve affrontare alcune sfide nel breve periodo ma sembra offrire importanti garanzie sul lungo. Le vendite del vaccino per il Covid-19 dell’azienda, Comirnaty, e della terapia antivirale, Paxlovid, dovrebbero diminuire quest’anno. Inoltre, molti altri dei prodotti più venduti di Pfizer perderanno l’esclusività nei prossimi anni. Tuttavia, il titolo è sempre più interessante grazie alla sua bassa valutazione.

Il caso US Bancorp

Warren Buffett possiede anche azioni di US Bancorp. Il rendimento da dividendo della banca regionale, che pare molto più solida rispetto alle altre del comparto, è cresciuto in modo significativo dall’inizio dello scorso anno ed è ora vicino al 5,4%. Sebbene US Bancorp abbia aumentato il suo dividendo, il rendimento è salito principalmente perché il prezzo delle sue azioni è crollato all’indomani della crisi bancaria. “Pensiamo, tuttavia, che US Bancorp sia un acquisto da urlo in questo momento”, affermano gli analisti di Motley Fool.

In lista anche Verizon

Buffett infine punta anche su Verizon Communications. Il gigante delle telecomunicazioni ha un rendimento da dividendo del 6,6%, rendendolo uno dei titoli con dividendi più alti del miliardario americano. Se Verizon è stato uno dei titoli preferiti di lunga data per gli investitori alla ricerca di reddito, gli “investitori growth” non lo hanno apprezzato molto negli ultimi anni. Tuttavia, prevedono da Motley Fool, “non bisogna sottovalutare il potenziale di crescita dell’azienda. Verizon ha, infatti, solide opportunità per aumentare le sue vendite ai clienti corporate”.