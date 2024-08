Warren Buffett compie 94 anni e festeggia grazie alla sua “gallina dalle uova d’oro” Berkshire

Compleanno importante per Warren Buffett, che compie 94 anni oggi venerdì 30 agosto. Nei suoi 94 anni di vita, Buffett ha accumulato una fortuna di 148 miliardi di dollari, anche dopo aver donato più della metà delle sue azioni Berkshire a buone cause.

Soprannominato l’Oracolo di Omaha, Buffett nella sua lunga carriera ha costruito un’azienda che ha da poco superato l’iconica cifra di 1000 miliardi di dollari, ha acquisito aziende iconiche come Geico e See’s Candies, ha salvato colossi come Goldman Sachs e General Electric, ha acquisito partecipazioni multimiliardarie in società pubbliche come Apple e Coca-Cola e scaricato altre, il tutto ispirando decine di leader aziendali e trasformando il modo in cui molte organizzazioni sono strutturate e gestite.

Chi è Warren Buffett

Warren Edward Buffett è un imprenditore, investitore e filantropo nato negli USA, a Omaha, il 30 agosto 1930. Ha investito per la prima volta a soli 11 anni, acquistando tre azioni di Cities Service per 38 dollari l’una.

Dopo la laurea, Buffett ha lavorato per la società newyorkese Graham-Newman Corp., il primo hedge fund della storia. Nel 1956 Graham è andato in pensione e gli ha offerto il ruolo di socio (partner) della società, ma Buffett ha rifiutato ed è tornato a Omaha, la sua città natale, per vivere di rendita. Lì Buffett ha fondato la Buffett Partnership, un fondo d’investimento che poi fa confluire nella Berkshire Hathaway, una società tessile quotata in borsa.

Diventato presidente e amministratore delegato della Berkshire Hathaway, divenuta una holding di numerose aziende quotate e non, nel 1960 Buffett ha iniziato ad utilizzare una propria tecnica di investimento, che lo ha reso ricco.

Oggi a 94 anni, Buffett ha da festeggiare considerando che quest’anno la Berkshire Hathaway ha toccato un valore di mercato che ha raggiunto per la prima volta i 1.000 miliardi di dollari, diventando la prima azienda non tecnologica degli Stati Uniti a raggiungere tale soglia. L’azienda di Buffett si è unita così ad altre sei società nell’esclusivo club della capitalizzazione di mercato di 1.000 miliardi di dollari, tra cui Apple, Nvidia, Microsoft, la società madre di Google Alphabet, Amazon e la società madre di Facebook Meta.

A chi lascerà il suo impero

Notevole anche la sua attività filantropica, ma l’anziano imprenditore in epoca recente ha confermato che, alla sua morte, intende donare la maggior parte del suo patrimonio a una nuova fondazione guidata dai suoi tre figli, ponendo fine a una lunga storia di donazioni alla Bill & Melinda Gates Foundation.

L’amministratore delegato della Berkshire Hathaway ha ribadito al Wall Street Journal che i suoi figli Susie, Howard e Peter Buffett saranno i fiduciari della nuova fondazione, che alla sua morte riceverà una delle più grandi donazioni di tutti i tempi.