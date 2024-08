Buffett gongola: Berkshire Hathaway tocca i mille miliardi di market cap

Ancora un successo per Warren Buffett. Il valore di mercato della sua Berkshire Hathaway ha raggiunto per la prima volta i 1.000 miliardi di dollari, diventando la prima azienda non tecnologica degli Stati Uniti a raggiungere tale soglia.

L’azienda di Buffett si è unita così ad altre sei società nell’esclusivo club della capitalizzazione di mercato di 1.000 miliardi di dollari, tra cui Apple, Nvidia, Microsoft, la società madre di Google Alphabet, Amazon e la società madre di Facebook Meta. Le azioni della società, con sede in Nebraska, sono cresciute di oltre il 28% nel 2024.

Berkshire Hathaway nell’Olimpo delle market cap da 1 trilione di dollari

Quest’anno la Berkshire Hathaway ha superato l’indice di riferimento S&P 500: il titolo della società è aumentato di oltre il 28% rispetto al 18,5% dell’indice. Questo traguardo è l’ultimo segnale della fiducia a lungo termine del mercato nella leadership di Buffett.

L’Oracolo di Omaha, che compie 94 anni il 30 agosto, è alla guida dell’azienda dal 1965 e le azioni della società hanno guadagnato oltre il 5.600.000% da quando è al timone. Ciò equivale a un rendimento annuo di circa il 20%, quasi il doppio del guadagno annuo dello S&P 500 con i dividendi.

Questo traguardo “testimonia la solidità finanziaria e il valore del franchising dell’azienda”, ha dichiarato Cathy Seifert, analista di Berkshire presso CFRA Research. “Questo è significativo in un momento in cui Berkshire rappresenta uno dei pochi conglomerati ancora esistenti”.

Cosa c’è nel portafoglio della Berkshire Hathaway

Il portafoglio della Berkshire comprende decine di aziende nei settori dell’energia, delle assicurazioni, della produzione, della vendita al dettaglio e dei servizi, che hanno generato complessivamente 22,8 miliardi di dollari di profitti nel primo semestre di quest’anno.

Tra le aziende controllate vi sono l’assicurazione auto Geico, la ferrovia BNSF, le scarpe da corsa Brooks, la catena di fast food Dairy Queen, i coltelli Ginsu e l’enciclopedia World Book. Sebbene la società abbia dimezzato la sua partecipazione in Apple, questa rimane di gran lunga la sua maggiore partecipazione azionaria con 400 milioni di azioni per un valore di 84,2 miliardi di dollari al 30 giugno.

Buffett ha anche ridotto la sua partecipazione nella seconda più grande holding della Berkshire, Bank of America, a circa 35,85 miliardi di dollari, dopo la vendita di 982 milioni di dollari in azioni negli ultimi giorni. Inoltre, alla data dell’ultimo rapporto sugli utili, i titoli del Tesoro a breve termine detenuti da Berkshire Hathaway hanno raggiunto l’enorme cifra di 234 miliardi di dollari, superando i 195 miliardi di dollari di titoli del Tesoro detenuti nel bilancio della Federal Reserve.

Buffett, il cui patrimonio di 144,9 miliardi di dollari a martedì scorso lo ha reso la sesta persona più ricca del mondo, secondo Forbes, possiede ancora più del 14% di Berkshire Hathaway nonostante abbia donato più della metà delle sue azioni in beneficenza dal 2006.