Warren Buffett: fuori Bill Gates. Ecco a chi lascerà in eredità il suo immenso patrimonio

E’ divorzio tra Warren Buffett e Bill Gates. L’anziano imprenditore, fondatore della Berkshire Hathaway ha confermato che, alla sua morte, intende donare la maggior parte del suo patrimonio a una nuova fondazione guidata dai suoi tre figli, ponendo fine a una lunga storia di donazioni alla Bill & Melinda Gates Foundation.

L’amministratore delegato della Berkshire Hathaway ha ribadito al Wall Street Journal che i suoi figli Susie, Howard e Peter Buffett saranno i fiduciari della nuova fondazione, che alla sua morte riceverà una delle più grandi donazioni di tutti i tempi.

Buffett cambia il suo testamento

Buffett compirà 94 anni ad agosto e ha precisato che la Fondazione Gates non sarà un benefattore nel suo testamento.

“La Fondazione Gates non riceverà denaro dopo la mia morte”, ha dichiarato Buffett in un’intervista dopo aver donato alla fondazione dei due ex coniugi, Bill e Melinda Gates, circa 43 miliardi di dollari negli ultimi due decenni, compresa una donazione di 4 miliardi di dollari annunciata venerdì.

I legami di Buffett con la Gates Foundation risalgono al 2006, quando annunciò che avrebbe fatto donazioni annuali alla fondazione e a quattro enti di beneficenza gestiti dalla sua famiglia. In seguito, nel 2010, insieme a Bill e Melinda Gates, ha lanciato il Giving Pledge, che invitava i miliardari a devolvere almeno metà del loro patrimonio in beneficenza. Le sue donazioni sono state strutturate in modo che ogni anno il 5% delle sue azioni Berkshire venisse donato alla Gates Foundation, il che ha garantito che Buffett non avrebbe mai venduto completamente l’azienda prima della sua morte.

Buffett ha inoltre posto diverse condizioni per mantenere l’impegno, tra cui che Bill o Melinda Gates rimangano in vita e attivi nella fondazione e che le sue donazioni consentano alla fondazione di spendere almeno il 5% della sua dotazione ogni anno.

Buffett, che era amministratore della fondazione dal 2006, si è dimesso nel 2021. Melinda Gates si è dimessa all’inizio del mese e ha intrapreso una strada tutta sua, fondando una sua associazione dedita all’assistenza alle donne.

Mark Suzman, amministratore delegato della Gates Foundation, ha dichiarato che Buffett ha “svolto un ruolo inestimabile nel sostenere e dare forma al lavoro della fondazione per creare un mondo in cui ogni persona possa vivere una vita sana e produttiva”.

“Siamo profondamente grati per la sua recente donazione e per i suoi contributi”, ha aggiunto.

La futura fondazione dei figli di Buffett

La Fondazione Gates, che l’anno scorso ha erogato 7,7 miliardi di dollari a progetti, ha concentrato i suoi aiuti su iniziative di salute globale, sviluppo dell’agricoltura e promozione dell’equità di genere in Africa e in Asia meridionale.

La futura fondazione che i figli di Buffett gestiranno diventerà una delle più grandi filantropie del mondo al momento del lancio, rivaleggiando con la Novo Nordisk Foundation con 108 miliardi di dollari a partire dal 2022. Supererà immediatamente altri grandi enti di beneficenza, tra cui le fondazioni Gates da 75 miliardi di dollari e Ford da 16 miliardi di dollari, e avrà la possibilità di finanziare progetti per miliardi di dollari all’anno.

Buffett ha dichiarato di non aver incaricato i figli di perseguire filantropie specifiche. Susie e Howard siedono entrambi nel consiglio di amministrazione della Berkshire ma Buffett ha le idee chiare sulla futura fondazione: