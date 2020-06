Warren Buffett: come sopravvivere finanziariamente al coronavirus

Attenersi al piano di lungo termine. Nel pieno della crisi economica causata dal coronavirus, Warren Buffett, noto finanziere americano, conferma la sua strategia di sempre, ovvero quella di adottare una view di lungo termine, quando si tratta di investire in Borsa. Questo perché, a suo dire, “nulla può sostanzialmente fermare l’America”

“Non abbiamo davvero affrontato nulla che assomigli a questo problema, ma abbiamo affrontato problemi più gravi. Il miracolo americano ha sempre prevalso e lo farà di nuovo” ha detto durante l’ultima assemblea virtuale degli azionisti della sua conglomerata, la Berkshire Hathaway, aggiungendo tuttavia che al momento è difficile stimare i tempi precisi di ripresa. Quindi gli investitori devono prepararsi per un recupero potenzialmente lungo. “Otterrai un ottimo risultato se possiedi azioni [titoli] per un lungo periodo di tempo”, ha dichiarato Buffett.

La strategia di Buffett

La crisi del coronavirus ha messo al tappeto numerosi comparti, tra cui vendite al dettaglio, ristorazione e intrattenimento. Ma Buffett è dell’idea che solo un determinato settore subirà più danni di quanto possa sopportare come investitore, ovvero quello delle compagnie aeree.

Va ricordato che Buffett è diventata una delle persone più ricche del pianeta capitalizzando sulle opportunità. E anche, in questo periodo, ne intravede alcune, emerse grazie alla politica monetaria della Federal Reserve, che ha tagliato i tassi di interesse chiave, portandoli vicino allo zero.

Per acquirenti di case e proprietari di case, questo dunque appare un momento eccellente per prendere in prestito denaro: i tassi sui mutui nuovi e di rifinanziamento sono i più bassi mai registrati.