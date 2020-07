Warren Buffett: 7 frasi celebri

Warren Edward Buffett è un finanziere americano nato a Omaha, il 30 agosto 1930. Noto come l’oracolo di Omaha, per la sua capacità di ottenere alti rendimenti dai investimenti finanziari, Buffett è tra gli uomini più ricchi al mondo. Al momento, vanta un patrimonio personale poco sotto i 70 miliardi di dollari.

Notevole anche la sua attività filantropica, il più delle volte svolta attraverso la Gates Foundation, nella quale ha promesso di impegnare il 99% del patrimonio maturato.

Nel corso degli anni, Buffett ha dispensato moltissimi consigli su come investire. Eccone qualcuno:

1- “La diversificazione è una protezione contro l’ignoranza. Non ha molto senso per coloro i quali sanno cosa stanno facendo.”

2- “L’investimento deve essere razionale. Se non lo capite, non fatelo.”

3 – “Wall Street è l’unico luogo in cui chi arriva in Rolls-Royce chiede consiglio a chi arriva in metropolitana.”

4 – “Il mercato azionario è semplice. Basta acquistare per una cifra inferiore al loro valore intrinseco quote di una grande azienda gestita da dirigenti integerrimi e capaci, e quindi conservare quelle quote per sempre.”

5 – “Il prezzo è quello che paghi. Il valore è quello che ottieni.”

6- “Le previsioni possono dirti molto su chi fa le stime; non ti dicono nulla sul futuro.”

7 – “A proposito di criptovalute, in generale, posso dire con quasi certezza che finiranno male: quando o in che modo succederà, non lo so.”