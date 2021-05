Wall Street Italia, il sommario del numero di maggio 2021

È online il numero di maggio di Wall Street Italia il mensile di economia, consulenza finanziaria e lifestyle

Il tema della sostenibilità viene affrontato nel numero di maggio di Wall Street Italia a partire dall’intervista di cover a Luca Giorgi, managing director, head of Ishares and Wealth di BlackRock Italia, e dallo Smart Talk che, con i suoi numerosi ospiti ha avuto come soggetto il tema della Transizione energetica.

Wall Street Italia: l’intervista di copertina

Con Luca Giorgi, in particolare, WSI ha approfondito l’obiettivo della Net Zero Economy, ossia il raggiungimento delle zero emissioni nette di anidride carbonica e gas serra in atmosfera entro il 2050. Uno sforzo enorme che vede l’Europa coinvolta in primo piano con il Green Deal Eu. Fondamentali sarà il flusso di investimenti verso i settori dell’economia più coinvolti in questa trasformazione, investimenti che propongono un doppio benefici: in termini di rendimento e in termini di benessere complessivo e miglioramento della qualità della vita.

BlackRock ha individuato quattro leve su cui agire per ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera e centrare gli obiettivi della Net Zero Economy: produzione di energia, agricoltura e allevamento, processi industriali e rifiuti, carburanti e trasporti. Sono i settori che più emettono gas serra e il cui cambiamento può essere favorito con l’investimento in fondi attivi e passivi.

Wall Street Italia Smart Talk

Sette ospiti hanno espresso la loro visione della Transizione Energetica nel corso di WSI Smart Talk (rivedi la trasmissione), condotto da Leopoldo Gasbarro: Giovanni Sabatini, direttore generale Abi; Marco Giorgino, professore del Politecnico di Milano; Fabio Bocchiola, a.d. di Repower; Francesca Casagrande, head of product marketing di Repower; Maurizio Melis, giornalista di Radio24; Bibop Gresta, fondatore di Hyperloop Italia e Michele Maggi, fondatore di E-Motion, azienda spezzina produttrice di motori “green” per la nautica.

Sezioni speciali

Nel numero di maggio la Voce della consulenza si presenta in un formato speciale, di quattro pagine, dedicato al team di consulenti di Allianz Bank Financial Advisors. Stefano Luigi Fossati, Giuseppe Antonelli, Federica Antonelli e Stefano Cairoli hanno approfondito il tema del lavoro di gruppo nel servizio al cliente, per offrire una gamma di servizi a 360 gradi.

Il numero di maggio di WSI contiene inoltre uno speciale dedicato ai certificati, in collaborazione con Bnp Paribas. I certificates vengono sempre più utilizzati dai consulenti finanziari per la loro flessibilità di utilizzo. A seconda delle necessità, l’inserimento di questi strumenti nei portafogli può aumentare il rendimento e permettere una maggiore diversificazione. Inoltre, sono sempre più numerose le emissioni “green” ossia che hanno come sottostanti titoli di aziende impegnate nella transizione climatica.

Storie di successo

Michele Placido è il personaggio intervistato questo mese sulle pagine di WSI. Lo abbiamo coinvolto sul tema della sostenibilità che l’attore e registra pluripremiato declina in termini di trasferimento delle conoscenze e delle esperienze accumulate durante la carriera ai giovani.

Lifestyle

La copertina di WSI Lifestyle è dedicata a Caroline Scheufele, direttore artistico di Chopard che celebra l’iconico orologio Happy Sport con un testimonial di eccezione, Julia Roberts.

Il servizio fotografico di Keila Guilarte è infine dedicato allo stile anni ’70.