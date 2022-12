Wall Street: azioni in calo, nessuna ripresa di fine anno

Wall Street al ribasso con le azioni statunitensi che sono scese negli scambi di mercoledì, con un’apertura positiva che si è poi inasprita per il secondo giorno consecutivo, mentre le azioni statunitensi sembrano chiudere il loro anno peggiore dal 2008. L’S&P 500 è sceso dello 0,71%, mentre il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,56%. Il Nasdaq Composite è sceso dello 0,88%, scendendo da oltre 1% di perdita per iniziare la settimana.

Uno dei titoli sotto i riflettori a Wall Street è stato Tesla che martedì ha registrato un calo dell’11,4%. Il produttore di veicoli elettrici è salito fino al 6% nelle prime negoziazioni prima di tornare quasi alla pari. Lucid Group Inc. è sceso da un forte rimbalzo, sebbene rimanga in rialzo del 2% nel trading mattutino.

Netflix Inc. ha perso l’1,9% nei primi scambi, poiché The Information ha riferito che Amazon.com stava raddoppiando su Prime video e sviluppando un’app autonoma per guardare lo sport. Amazon ha scambiato piatto all’inizio dell’azione di mercoledì.

I dati economici di mercoledì sono stati contrastanti, poiché le vendite di case in sospeso sono diminuite del 4% per novembre, peggio del previsto, mentre i dati sulla produzione della Federal Reserve di Richmond hanno suggerito condizioni in miglioramento e sono risultati migliori del previsto.

I prezzi del petrolio sono scesi ulteriormente durante le negoziazioni di mercoledì, restituendo i guadagni della sessione precedente. I future sul petrolio greggio WTI sono scesi del 1,51% a, mentre i future sul petrolio Brent sono scesi del 1,58%.

L’American Petroleum Institute pubblicherà i dati sulle scorte di greggio degli Stati Uniti questa sera dopo la chiusura del mercato e si prevede che le scorte siano diminuite, aggiungendosi al prelievo di 3 milioni di barili della scorsa settimana.