Colpo di scena in casa Valentino e nel mondo della moda: Alessandro Michele è stato nominato oggi direttore creativo della casa di moda romana dopo l’uscita da Gucci nel novembre del 2022. Michele sostituisce Pierpaolo Piccioli che ieri aveva confermato le sue dimissioni dal gruppo romano. La prima collezione di Michele per Valentino sarà presentata durante la Paris Fashion Week Primavera/Estate 2025. Ad annunciarlo è stata la stessa Maison con una nota ufficiale diffusa in giornata, vediamo tutto nell’analisi.

In particolare, come si legge nel comunicato, “Maison Valentino è onorata di annunciare oggi la nomina di Alessandro Michele come direttore creativo a partire dal 2 aprile 2024. Nel suo nuovo ruolo Alessandro Michele sarà basato a Roma, il cuore creativo della nostra Maison e la città dove è stata fondata nel 1960. Questo momento segna l’inizio di un nuovo viaggio volto a far continuare a splendere nel mondo i valori unici del brand, il suo patrimonio e i suoi codici couture attraverso la straordinaria prospettiva e la ricca esperienza di Alessandro Michele”.

“Negli ultimi dodici anni, come team, abbiamo dedicato il nostro tempo e le nostre risorse allo sviluppo di Maison Valentino e del suo business per farla diventare una casa di Haute Couture di livello mondiale basata sullo straordinario patrimonio di Valentino Garavani, che rappresenta a pieno il concetto di eleganza e bellezza – ha evidenziato il Chairman di Valentino, Rachid Mohamed Rachid – Siamo riusciti a far crescere la reputazione e le dimensioni della Maison di oltre cinque volte, guadagnando al contempo la fedeltà e l’apprezzamento dei nostri clienti. La nomina di Alessandro Michele segna un altro momento cruciale per Maison Valentino. Michele è un talento eccezionale e questo sottolinea le nostre grandi ambizioni per la Maison. Sono fermamente convinto che con la sua singolare creatività e sensibilità continuerà ad elevare l’eredità eterna del brand e la sua identità di Maison de Couture italiana senza eguali. Con Alessandro Michele una nuova pagina di eccellenza e di infinita bellezza è pronta per essere scritta nella storia di Valentino”.

“È per me un grandissimo onore essere accolto nella Maison Valentino – ha commento il neo Direttore Creativo – Sento l’immensa gioia e l’enorme responsabilità nel fare ingresso in una Maison de Couture che ha inciso la parola ‘bellezza’ in una storia collettiva fatta di ricercatezza ed estrema grazia. A questa storia va il mio primo pensiero: alla ricchezza del suo patrimonio culturale e simbolico, al senso di meraviglia che ha saputo costantemente generare, all’identità preziosissima che i suoi padri fondatori, Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, le hanno donato con amore sfrenato. Si tratta di riferimenti che hanno sempre rappresentato per me una irrinunciabile fonte di ispirazione e a cui intendo rendere omaggio rileggendoli attraverso la mia visione creativa”.