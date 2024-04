High Everyday Couture lancia questa settimana una nuova capsule collection per l’estate 2024, in partnership con Candiani Denim, intitolata RESPONSIBLY INNOVATIVE. Una collezione capace di mescolare ed esaltare sapientemente valori come l’innovazione, l’eleganza e la sostenibilità. A comunicare il lancio è lo stesso brand con una nota ufficiale.

Il progetto di High Everyday Couture

La continua innovazione di High Everyday Couture nella creazione di nuovi stili e lavorazioni si è rivolta al denim. Il denim: una costante e costante fonte di sorpresa promette trasformazioni quasi illimitate. In tutte le fasi della sua lavorazione, da come viene tessuto, lavorato, rifinito e indossato, il denim subisce una metamorfosi: ogni graffio, ogni piega diventano parte di un capo altamente connotato. È la materia dei sogni che alla fine vengono registrati nella sua trama dalla vita e dalle avventure di chi lo indossa. Tecniche di finitura note solo agli iniziati che praticano l’alchimia sartoriale, creando narrazioni uniche e individualità con il tessuto.

Le peculiarità della nuova collezione

Per l’Estate 2024 questa narrazione viene incorporata da High in una capsule di silhouette dall’individualità quasi radicale che si distinguono in ogni possibile senso del termine… sculture sartoriali con nuovi volumi che vengono avvolti, drappeggiati e piegati in multistrato, multi- cucitura, pezzi multi pannello, rifiniti con bordi a taglio vivo, ricami metallici, cuciture artigianali catch-and-release con tecniche di sovratintura e strisce laserate.

La partnership con Candiani Denim

Realizzato in molteplici tonalità e pesi di denim blu e crema da Candiani Denim, leader mondiale e riconosciuto come uno dei primi nel settore a utilizzare solo le materie prime più pregiate e di provenienza responsabile. Candiani Denim è diventata la prima realtà ad essere certificata dallo standard regenagri® “Chain of Custody” grazie al suo processo di approvvigionamento e produzione rinnovabile volto a preservare l’ambiente. Questi capi trascendono l’ordinario per diventare complici nella ricerca dell’espressione personale e dell’esplorazione: un omaggio al fascino duraturo dell’artigianato e della creatività italiana. RESPONSIBLY INNOVATIVE è una capsule innovativa in cui le regole sono letteralmente invertite con dettagli capovolti e rovesciati: un linguaggio nuovo che combina parole familiari con altre mai sentite prima.

Il lancio da CLAN UPSTAIRS a Milano

High lancerà la collezione in anteprima giovedì 11 aprile da CLAN UPSTAIRS. Situato nel cuore del quadrilatero della moda milanese, l’innovativo concept store che da sempre crea sinergie tra mondi convergenti e con cui per l’occasione ha identificato nell’esclusivo brand di design DELVIS UNLIMITED il partner ideale per raccontare il progetto speciale RESPONSIBLY INNOVATIVE. Le collezioni di Delvis Unlimited si inseriscono con un’estetica non convenzionale al mondo del design, stimolando una curiosità intellettuale con la ricerca di espressioni artistiche uniche, che si declinano in volontà e intenzioni di progettare arredi esclusivi selezionati dal giovane e brillante MATTEO CIBIC – già designer di fama internazionale, i cui lavori sono esposti al Musée Pompidou, Mudac e Triennale, e oggi Direttore Creativo del brand. Due i pezzi iconici scelti per sigillare la collaborazione: la poltrona Toile de Joy di Andrea Grossi e il tavolo Dino di Matteo Cibic.