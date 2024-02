La nuova collezione primavera/estate di HIGH Everyday Couture è all’insegna dell’eleganza. E affonda le sue radici in uno degli elementi più importanti della nostra stessa vita: l’acqua. Con una testimonial d’eccezione come l’attrice Mariela Garriga, immortalata dalla fotografa professionista Keila Guilarte. Vediamo tutti i dettagli nell’articolo.

Dall’acqua alla nuova collezione

Madre Natura è sempre stata l’ispirazione ultima. Allontanarsi dal rumore della città e immergersi negli elementi, trascorrere del tempo all’aria aperta, in riva all’acqua e alla luce del sole non è solo un lusso, ma una necessità e da HIGH Everyday Couture, comprendiamo che stare a contatto con la natura è sempre stato essenziale sia per la mente che per il corpo.

Per celebrare l’arrivo dell’estate, ci siamo recati sulle rive del Lago di Como in Italia per fotografare l’attrice Mariela Garriga attraverso l’obiettivo di Keila Guilarte, per creare la campagna pubblicitaria ‘Elementi di Eleganza – Water Colour’ di HIGH Everyday Couture per la primavera estate ’24.

Il profilo di Mariela Garriga

Mariela Garriga, attualmente impegnata con Tom Cruise nel cast della saga MISSION IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING diretta da Christopher McQuarrie, è una vera cittadina del mondo con un atteggiamento interculturale. La sua è una talento multidisciplinare sostenuto da determinazione, coraggio e compassione. Questo, insieme alla sua bellezza naturale e intelligenza, rende Mariela una perfetta interprete per HIGH Everyday Couture.

La carriera di attrice di Mariela include ruoli in America Latina e in Europa, e negli Stati Uniti ha lavorato in numerose serie TV. Nel 2019, ha recitato nel cortometraggio SOMBRA CITY, che le ha valso il premio come Miglior Attrice al Queen Palm International Film Festival.

Il connubio tra Mariela e HIGH Everyday Couture

Mariela ha anche fondato la sua casa di produzione a Roma, FACTUM FILMS, e ha già prodotto una notevole serie di progetti con sceneggiature scritte da lei stessa, tra cui il progetto E.L.I, un documentario che sensibilizza sull’ambiente, sui crimini ambientali e sugli animali in pericolo.

Insomma, l’opportunità di collocare la bellezza naturale di Mariela nel paesaggio e nell’atmosfera magica della luce sull’acqua per mostrare i volumi e i colori della collezione, era irresistibile. Ed ha generato un connubio perfetto con i valori e e gli obiettivi di HIGH Everyday Couture.