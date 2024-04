Casadei sbarca su Alibaba con Triboo Shanghai

Casadei, brand italiano di calzature di lusso segna un passo significativo nell’espansione internazionale e nella strategia digitale del brand sbarcando sulla principale piattaforma e-commerce di Alibaba con un proprio flagship store. Questa mossa strategica è resa possibile grazie alla collaborazione con il gruppo Triboo (che controlla questa testata online).

Con il lancio sulla piattaforma di Alibaba e l’ingresso in TMALL Luxury Pavilion, Casadei mira a entrare in contatto con il vivace e digitalmente avanzato mercato cinese, consolidando ulteriormente la sua presenza in Asia.

“Questa partnership commerciale con TMALL ci darà l’opportunità di entrare nel mercato cinese con un’esperienza di e-commerce qualificata e personalizzata. Sappiamo che gli acquirenti cinesi sono i più importanti sostenitori del mercato globale del lusso e il nostro rapporto con TMALL è estremamente importante per aiutarci a creare un legame con loro e raggiungerne un numero sempre più grande” ha dichiarato Arianna Casadei, direttrice generale di Casadei.

Triboo Shanghai faciliterà questa operazione gestendo il flagship store e supervisionando l’engagement di Casadei sulle principali piattaforme di social media cinesi con la collaborazione delle agenzie East Media e Hossack.