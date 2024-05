Giro d’Italia 2024: ecco il montepremi

Sabato 4 maggio parte il Giro d’Italia 2024, la 107esima edizione che si avvierà dalla Regione Piemonte che ospita per la quarta volta la Grande Partenza.

Dopo Torino, domenica 5 maggio, sarà tempo di un arrivo in salita, con la San Francesco al Campo-Santuario di Oropa (Biella), e la terza e ultima tappa piemontese sarà la Novara-Fossano, percorrendo lo Stivale il Giro si concluderà a Roma domenica 26 maggio dopo 3.321,2 km e 42.900 metri di dislivello.

Partecipare al Giro d’Italia è un obiettivo molto ambito dai ciclisti professionisti ma anche per il ricco montepremi messo in palio. Vediamo a quanto ammonta e tutti gli altri premi previsti.

Giro d’Italia 2024: il montepremi

Il montepremi per il Giro d’Italia 2024 sarà di 1,5 milioni di euro, la medesima cifra delle ultime quattro stagioni e il vincitore della Corsa Rosa guadagnerà 265.000 euro.

Previsti anche premi per i primi 20 della classifica generale oltre ai riconoscimenti per le singole tappe. Ecco nel dettaglio tutto il montepremi del Giro d’Italia 2024.

Vincitore Giro d’Italia 2024: 115.668 euro + 150.000 euro (premio speciale). Totale: 265.668

Secondo: 58.412 + 75.000 euro (premio speciale)

Terzo: 28.801 + 40.000 euro (premio speciale)

Quarto: 14.516 + 7.000 euro (premio speciale)

Quinto: 11.654 + 6.500 euro (premio speciale)

Sesto e settimo: 8.588 euro + 5.000 euro (premio speciale)

Ottavo e nono: 5.725 euro + 5.000 euro (premio speciale)

Decimo posto: 2.863 euro + 5.000 euro (premio speciale)

Dall’undicesimo al ventesimo posto: 2.863 euro

MONTEPREMI TOTALE: 592.670 euro (289.170 euro + 303.500 di premi speciali)

Lo scorso anno il vincitore fu Primoz Roglic

Premi per le singole tappe

Anche per le singole tappe sono previsti specifici premi, ossia:

Primo classificato: 11.010 euro

Secondo: 5.508 euro

Terzo: 2.753 euro

Quarto: 1.377 euro

Quinto: 1.102 euro

Sesto e settimo: 826 euro

Ottavo e nono: 551 euro

Dal decimo al ventesimo posto: 276 euro

I premi in base alle maglie

Il ciclista che indossa la maglia rosa guadagna 2.000 euro per tappa, mentre quello che indossa la maglia ciclamino guadagna 750 euro per tappa e un premio finale di 10mila euro. Il premio per la singola tappa di chi indossa la maglia azzurra, ossia il miglior scalatore, è di 750 euro, con premio finale di 5mila euro.

Il ciclista che indossa la maglia bianca ( ossia il miglior giovane) guadagna 750 euro per tappa e 10mila euro al vincitore finale.

I premi speciali: Fuga e Combattività

Il Premio Fuga è destinato al Corridore che, in ciascuna tappa in linea e lungo l’intero arco del Giro d’Italia, interpreti con particolare coraggio e costanza il gesto tecnico della fuga. È considerata “fuga”, ai fini delle graduatorie ufficiali, un’azione di attacco – condotta in solitudine o in gruppo comprendente non più di dieci (10) Corridori – che copra un tragitto non inferiore ai cinque (5) chilometri.

La classifica di tappa sarà stilata sulla base dei chilometri di fuga totalizzati nelle condizioni determinate dal precedente comma. Farà fede quanto riportato da Radio Corsa e certificato nei comunicati ufficiali. A ogni vincitore di tappa del Premio Fuga verrà assegnato un premio di € 200 e a al vincitore della classifica generale finale sarà attribuito un premio di € 5.000.

Il premio Combattività viene elargito al corridore che si impegna per conseguire risultati in tutti i momenti agonistici della corsa. Ogni giorno la somma dei punti conseguiti da ciascun Corridore determinerà una classifica e colui che realizzerà il miglior punteggio sarà dichiarato “Combattivo di tappa” e riceverà un premio giornaliero di € 1000 (totale 19.000€).