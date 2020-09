Usa, su 614 miliardari solo 7 sono di colore: ecco chi sono

Le disparità razziali sono tornate al centro del dibattito pubblico americano in vista delle prossime elezioni presidenziali. Non sarebbe potuto essere diversamente, visti i sanguinosi fatti di cronaca che hanno coinvolto forze di polizia e vittime di colore – con nuovi casi che continuano ad emergere con preoccupante regolarità.

Se le chance di diventare miliardari esprimessero qualcosa sulle pari opportunità del Paese, il quadro non sarebbe troppo lusinghiero per gli afroamericani. Secondo la lista “The Richest in 2020” compilata da Forbes, solo 7 miliardari statunitensi su 614 sono neri, ovvero l’1,14%. Negli Stati Uniti gli afroamericani costituiscono il 13% della popolazione.

Nel mondo, circa la metà dei neri che sono riusciti ad accumulare almeno un miliardo di dollari sono statunitensi: su scala globale, infatti, sono 13 i miliardari di colore su un totale di 2.153.

Entrando nel dettaglio dei miliardari afroamericani spicca la forte incidenza dei professionisti dello spettacolo: sono ben quattro su sette, a cui si aggiunge un campione in ambito sportivo. Completano la classifica, sui due gradini più alti del podio, un imprenditore e un finanziere. Ecco la lista completa.