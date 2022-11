In occasione del World Business Forum di Milano, organizzato da WOBI (World of Business Ideas), l’8 e 9 novembre 2022 abbiamo intervistato Uri Levine, fondatore di Waze, per parlare dei grandi temi del Forum e dei messaggi che vorrebbe condividere con la business community di Milano e non solo. Il messaggio principale di Levine agli imprenditori è “per creare una startup di successo bisogna innamorarsi del problema, non della soluzione.”

Qui potete visionare l’intera intervista con Uri Levine. Buona visione!