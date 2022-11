Università, quali sono i Paesi più costosi dove studiare?

Gli Stati Uniti si confermano in testa alla classifica dei Paesi più cari dove studiare all’università, seguiti dagli Emirati Arabi Uniti e dall’Inghilterra. È uno dei risultati dell’analisi condotta da N26, che ha messo a confronto il costo dell’istruzione universitaria e il costo della vita in vari paesi e città del mondo, per favorire la gestione e la pianificazione finanziaria consapevole.

A questo scopo, sono stati analizzati i costi e l’accessibilità economica delle università di 50 nazioni. Nello studio, sono stati presi in considerazione i costi dei corsi di laurea in medicina, infermieristica, giurisprudenza, ingegneria civile, software development e scienze della formazione. Inoltre, lo studio valuta anche gli stipendi tipici che i neolaureati di ciascuna disciplina possono aspettarsi dopo il completamento del corso di studi, e stila una classifica di 100 famose città universitarie in base a vivibilità e costo della vita.

Italia 24 esima per costo dell’università

E l’Italia? Il nostro Paese si colloca al 24 esimo posto per il costo dell’università. Per costo della vita e vivibilità, in Italia la città migliore per gli studenti risulta essere Bologna, seguita da Roma, Firenze e Milano. Delle 100 incluse nello studio, la città migliore è Praga, seguita da Tokyo, Amsterdam, Madrid e Reykjavik.

In Italia, a una persona laureata occorrono quasi quattro anni per ripagare il prestito contratto per pagare le tasse universitarie, e per questo aspetto l’Italia si colloca al 28° posto tra i 50 paesi dello studio. Per quanto riguarda il livello degli stipendi dopo la laurea, l’Italia si classifica al 29° posto. La Svizzera si posiziona in testa alla classifica, seguita da Stati Uniti, Danimarca, Australia e Belgio. Nomvuzo Maitin, product manager di N26, ha commentato:

“L’istruzione universitaria ha la capacità di trasformare le vite migliorando le prospettive professionali e retributive delle persone. Purtroppo, questi vantaggi non sono accessibili in modo equo a tutti. Mentre in alcuni paesi l’università è gratuita o vi sono molte agevolazioni statali, in altri il costo di una laurea spesso è proibitivo, in particolare per chi proviene da situazioni meno privilegiate. Data questa disparità, abbiamo voluto analizzare e confrontare il panorama dell’istruzione universitaria nei vari paesi, per offrire agli studenti un’idea migliore di ciò che possono aspettarsi a livello economico nel paese in cui decideranno di studiare e fornire un’indicazione degli stipendi che potranno ricevere dopo il completamento del corso di studio”.

I risultati principali della ricerca

Vediamo nel dettaglio, alcuni risultati dello studio. Il costo di un anno di università varia enormemente tra paesi, come si evince dalle tabelle seguenti, che mostrano i paesi in cui le tasse universitarie sono più alte e quelli in cui sono più basse. Le tabelle contengono un valore rappresentativo del costo di un anno di università in ciascun paese, che è la media dei corsi nelle sei discipline prese in considerazione per lo studio:

Di seguito, nella tabella di sinistra vediamo i 10 paesi con la retribuzione più alta per le posizioni junior, mentre la tabella di destra riporta i 10 paesi con la retribuzione più alta per le posizioni senior:

Le tabelle sotto riportano le 10 città con il punteggio più alto per costo della vita e vivibilità e le 10 città migliori per la sicurezza degli studenti.