UnipolSai: nei primi nove mesi raccolta assicurativa a 10 miliardi

Primi nove mesi positivi per il bianco di UnipolSai. La compagnia assicurativa ha comunicato che tra gennaio e settembre il risultato netto normalizzato ha raggiunto 576 milioni di euro, in crescita dell’1,8% sul 2018.

Il risultato netto reported è stato pari a 509 milioni (in calo del 40%) ma su di esso influiscono sia oneri straordinari per accordi sindacali registrati nel terzo trimestre 2019 sia la plusvalenza da 309 milioni realizzata l’anno scorso per la cessione della partecipazione in Popolare Vita.

La raccolta diretta assicurativa, a perimetro omogeneo, si è attestata a 10 miliardi (+23,4%) di cui il Danni a 5,7 miliardi (+2,7%) e il Vita a 4,3 miliardi (+39,9%) mentre il combined ratio di gruppo è salito al 94,1% dal 93,5% del 30 settembre 2018.

Infine, sul fronte patrimoniale, il Solvency Ratio individuale è salito al 278% (dal 253%) e quello consolidato al 249% (dal 202%).