UnipolSai compra il Centro Medico Santagostino

UnipolSai ha firmato il contratto di acquisizione dell’intero capitale sociale di Società e Salute spa, società che opera nel settore della sanità privata con il marchio Centro Medico Santagostino dal fondo di investimento L-GAM. L’acquisizione, subordinata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge, rientra nella strategia “Oltre l’arricchimento assicurativo” del piano industriale 2022-2024 del Gruppo Unipol.

Aggiungerà un elemento importante all’ecosistema del welfare rispetto allo sviluppo e alla gestione diretta di una rete di centri sanitari.

Chi è il Centro Medico Santagostino

Con i suoi 34 sportelli, il Centro Medico Santagostino è uno dei principali operatori in Lombardia, in particolare nell’area milanese; i centri lavorano con circa 1.300 medici e il modello di business mira a garantire al paziente un’esperienza di alta qualità a prezzi accessibili e con tempi di attesa ridotti, grazie anche all’innovazione tecnologica, che è una delle caratteristiche distintive dell’azienda.

Chi è Unipol

Già oggi Unipol è leader nelle polizze salute collettive con Unisalute e punta a ottimizzare la qualità dei servizi offerti, creando sinergie e tenendo allo stesso tempo i margini all’interno del gruppo. Per questo motivo ha già aperto cinque poliambulatori a Bologna e altri sono in fase di lancio a Milano, Torino e Genova con un piano complessivo che prevede di detenere direttamente strutture in circa 12-15 città per arrivare a un totale e di 70-100 entro il 2024.

Analisi tecnica dei titoli Unipol e UnipolSai

Dopo la performance negativa di ieri continua la pressione ribassista sul titolo Unipol, che ha chiuso la seduta in calo dell’1,50%, mentre UnipolSai ha archiviato la seduta di oggi con una perdita dell’1,21%.

Unipol

Dal punto di vista tecnico, Unipol ha continuato al ribasso dalla sessione di ieri, toccando un punto di supporto importante nella zona a 4,480 euro. Attualmente il prezzo poggia sul livello. La proiezione è che possibilmente il prezzo possa raggiungere la zona a 4,441 euro.

UnipolSai