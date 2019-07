UniCredit , primi passi negli ETF all’insegna della sostenibilità

Sostenibilità e approccio multifattoriale sono i criteri che caratterizzano i due fondi ETF la cui quotazione oggi è stata annunciata da UniCredit. Lo scorso dicembre è stata la volta dell’ETF UC UCCI European Green Bond EUR UCITS ETF, il primo ETF a fornire agli investitori accesso a una gamma ampiamente diversificata di obbligazioni verdi molto liquide, denominate in euro ed emesse da emittenti europei. Oggi i due nuovi prodotti basati per la prima volta su un insieme di indici azionari della zona euro che unisce l’utilizzo di strategie multifattoriali all’attenzione a criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

I due nuovi ETF, sottolinea in una nota la banca guidata da Jean Pierre Mustier, lanciati tramite la controllata Structured Invest S.A., seguiranno rispettivamente l’indice EURO iSTOXX ESG-X & Ex Nuclear Power Multi Factor Index e l’indice EURO STOXX ESG-X & Ex Nuclear Power Minimum Variance Unconstrained Index. Il primo di questi indici è progettato per consentire agli investitori di beneficiare dei cosiddetti premi di rischio (risk premia), escludendo le società che non rispettano i principi ESG. Il secondo adotta lo stesso approccio responsabile, cercando inoltre di ridurre la volatilità del portafoglio.

Entrambi gli indici, continua la nota, si basano su un paniere di società quotate appartenenti all’indice EURO STOXX e applicano filtri ESG di esclusione standardizzati attraverso il fornitore di dati Sustainalytics, seguendo i principi del Global Compact delle Nazioni Unite sui diritti umani e del lavoro, l’ambiente, l’etica degli affari e la lotta alla corruzione. Così ha dichiarato Vincenzo Spadaro, Global Head of Institutional Equity Derivatives di UniCredit:

“Per soddisfare i criteri ESG, gli investitori cercano strumenti che vadano oltre gli indici tradizionali. Con il lancio di questi ETF, stiamo dimostrando ancora una volta che possiamo rispondere in modo flessibile agli sviluppi del mercato e alle esigenze dei clienti”.

I nuovi ETF ESG-X Multi Factor UCITS ETF e UC Stoxx ESG-X Minimum Variance UCITS ETF sono quotati su Deutsche Börse e sono negoziabili rispettivamente con i ticker ECBF / LU1982823087 e ECBV / LU1982822949. Entrambi i prodotti sono approvati per la distribuzione in Austria, Germania, Italia, Lussemburgo e Francia. Willem Keogh, Head of ESG, Thematic and Factor Solutions di STOXX, ha aggiunto: