Una lunga storia d’amore, la vita di Ennio Doris

Una lunga storia d’amore. E’ questa la frase con cui è possibile sintetizzare la vita di un uomo che ha cambiato il suo mondo, quello del risparmio in Italia, e forse non solo, e quello di migliaia di persone che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui o semplicemente di incontrarlo. Le attestazioni di stima, i commenti, i fiumi di parole che sono stati spesi per questo straordinario personaggio ne sono la più preziosa testimonianza.

La storia d’amore comincia da Lina: sua moglie. Bastava osservare come si guardavano negli occhi per ricevere una parte dell’amore che ha legato le loro vite. E quell’amore ha contraddistinto le loro azioni in ogni campo della loro vita.

La storia d’amore di Ennio Doris è quella per i suoi clienti. Persone, famiglie, singole storie, a cui il presidente di Banca Mediolanum ha sempre dedicato massima attenzione. L’idea del cliente al centro, al centro di tutto il sistema, di tutta l’attività produttiva della banca, di tutta la comunicazione, ha rappresentato il vero punto di svolta di una crescita inarrestabile.

La storia d’amore di Ennio Doris passa per lo straordinario affetto che ha sempre avuto per i suoi collaboratori. Nessuno mai doveva essere lasciato indietro. L’attenzione dimostrata ad ognuna delle persone che hanno lavorato con lui ha sempre rappresentato un differenziale rispetto anche a tanti altri esponenti e concorrenti del settore.

L’amore, quello con la A maiuscola lo vivi solo se lo senti, non puoi fingere, non puoi far finta che esista, è qualcosa che ti permette di essere unico, tanto unico da ricevere attestazioni di stima e di affetto anche da tutti coloro che fino al giorno prima lo avevano “combattuto” in qualità di concorrenti.

Una lunga storia d’amore, non c’è altro modo per descrivere la vita di Ennio Doris. Una lunga storia d’amore che prosegue nei messaggi che continuano a vivere in chi lo ha incontrato, in chi ne ha compreso la forza, in chi è chiamato a seguirne le orme.

Ennio Doris. Una lunga storia d’amore.