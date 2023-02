Un nuovo paese nella lista dei paradisi fiscali. Ecco chi è

L’Unione Europea ha aggiunto la Russia alla sua lista nera dei paradisi fiscali dopo che il Cremlino “non ha rispettato l’impegno di modificare il suo dannoso regime fiscale preferenziale”, come hanno dichiarato i ministri dell’Economia e delle Finanze dei 27 Stati membri. L’interruzione del dialogo tra l’Ue e la Russia a causa dell’invasione dell’Ucraina ha impedito di risolvere le frizioni fiscali, come hanno osservato i ministri Ue.

“Con la Russia, ovviamente, al momento non c’è alcun impegno”, ha dichiarato Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea. “Non si può dire chiaramente che la Russia stia collaborando sulle questioni fiscali”.

Il Ministro delle Finanze svedese Elisabeth Svantesson, il cui Paese detiene la presidenza di turno del Consiglio dell’Ue, ha affermato che la decisione non si basa su una “ragione politica”, nonostante la particolare tempistica, ma piuttosto su una valutazione tecnica che ha dimostrato che la Russia non ha “affrontato” gli elementi dannosi della sua legislazione. Questi elementi riguardano il reddito da proprietà intellettuale e le cosiddette “disposizioni di salvaguardia”, che consentono alle entità commerciali di seguire le vecchie regole invece di quelle nuove.

Un portavoce del Consiglio dell’Ue ha dichiarato che il processo di modifica della legislazione dannosa è stato “lungo” e che Bruxelles ha ricevuto e analizzato il testo tradotto dalla Russia “solo dopo” l’ottobre dello scorso anno. “La cooperazione è proseguita su una buona strada fino a dopo l’inizio della guerra, ma a un certo punto le cose si sono deteriorate”, ha dichiarato il portavoce a Euronews.

Paradisi fiscali: come funziona la lista dell’Ue

Adottata per la prima volta nel 2017, la lista dei paradisi fiscali dell’Ue viene aggiornata due volte l’anno. Bruxelles insiste sul fatto che il catalogo non ha lo scopo di “nominare e svergognare” altri Paesi, ma di “incoraggiare un cambiamento positivo” nelle pratiche fiscali attraverso la cooperazione e il dialogo continuo.

I Paesi di tutto il mondo vengono valutati in base a tre criteri chiave: trasparenza fiscale, tassazione equa e misure per contrastare l’erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti (BEPS) da parte delle multinazionali. A chi non rispetta i criteri viene chiesto di modificare la propria legislazione. Se si rifiutano di farlo, l’Ue può aggiungerli alla lista, che non utilizza il termine politicamente carico di “paradiso fiscale” e parla invece di “giurisdizioni non cooperative”.

L’etichettatura non comporta alcuna rappresaglia o sanzione, al di là del danno reputazionale. I ministri Ue hanno concesso a Hong Kong, Malesia e Qatar, tre Paesi sotto esame per i loro regimi fiscali, una proroga per effettuare le riforme. Barbados, Giamaica, Macedonia del Nord e Uruguay sono risultati aver completato i passi necessari.

I ministri hanno inoltre sottolineato i recenti impegni assunti da Aruba, Curaçao, Belize, Israele e Albania, candidato ufficiale all’adesione al blocco a 27. La lista nera dell’UE è stata spesso oggetto di critiche da parte di esperti fiscali e organizzazioni della società civile, che sostengono che il suo ambito di applicazione sia troppo limitato e non prenda di mira gli Stati membri, come il Lussemburgo e i Paesi Bassi, che presentano le caratteristiche dei paradisi fiscali.

Economia russa: dove sta andando

I prossimi mesi saranno cruciali per capire come l’economia russa stia reggendo di fronte a una nuova serie di sanzioni e per quanto tempo potrà continuare a versare denaro nell’assalto militare all’Ucraina.

Il deficit di bilancio della Russia ha raggiunto la cifra record di 1.800 miliardi di rubli russi (24,4 milioni di dollari) a gennaio, con una spesa cresciuta del 58% rispetto all’anno precedente mentre le entrate sono diminuite di oltre un terzo. A dicembre, la produzione industriale e le vendite al dettaglio hanno subito le peggiori contrazioni su base annua dall’inizio della pandemia di Covid-19 all’inizio del 2020: le vendite al dettaglio sono calate del 10,5% su base annua, mentre la produzione industriale si è ridotta del 4,3%, rispetto alla contrazione dell’1,8% di novembre.

La Russia deve ancora comunicare i dati sulla crescita del Pil di dicembre, che dovrebbero essere incorporati nei dati dell’intero anno 2022 previsti per venerdì prossimo. Secondo la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e l’Ocse, il Pil russo è sceso di almeno il 2,2% nel migliore dei casi nel 2022 e fino al 3,9%, e si prevede una nuova contrazione nel 2023.

Tuttavia, sia il ministero delle Finanze russo che la banca centrale sostengono che tutto ciò rientra nei loro modelli. Secondo il ministero delle Finanze, il forte calo del gettito fiscale è dovuto principalmente ai cambiamenti nel regime fiscale che sono entrati in vigore all’inizio di gennaio. In precedenza le aziende pagavano le tasse due volte al mese, mentre ora effettuano un unico pagamento consolidato il 28 di ogni mese.

Il Ministero delle Finanze ha suggerito che la maggior parte dei pagamenti fiscali di gennaio non erano ancora stati contabilizzati al 31 gennaio e che invece confluiranno nei dati di febbraio e marzo.