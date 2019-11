Ue taglia stime crescita, Italia fatica a uscire dalla stagnazione

Revisione al ribasso per l’Italia. La Commissione europea ha pubblicato le nuove stime macroeconomiche per i paesi della zona euro e il nostro paese ne esce con le ossa rotte.

Nel dettaglio dice Bruxelles, la crescita del Pil dell’Italia si fermerà allo 0,4%, nel 2021 allo 0,7%, mentre nel 2019 la crescita si fermerà a quota 0,1%. Le previsioni precedenti di luglio indicavano +0,7% per il 2020. Le previsioni del governo danno per il 2020 +0,6%, per il 2021 +1%. Il deficit/pil quest’anno viene stimato dalla Commissione europea al 2,2%, nel 2020 al 2,3% (il governo prevede 2,2%), nel 2021 al 2,7% (il governo prevede 1,8%). Secondo le stime Ue il debito/pil passerà dal 136,2% nel 2019 (dopo 134,8% nel 2018) al 136,8% nel 2020 per salire ancora nel 2021 al 137,4%. Il governo prevede 135,2% nel 2020, 133,4% nel 2021.

L’economia italiana – si legge nel rapporto – si è bloccata all’inizio del 2018 e non mostra ancora segni di una ripresa significativa. Nel 2020 – prevede la Commissione -, la crescita è destinata a riprendersi modestamente a seguito della crescente domanda esterna e della moderata spesa delle famiglie, sebbene quest’ultima sarà parzialmente attenuata dall’indebolimento del mercato del lavoro”

La revisione al ribasso è per tutta la zona euro. A pesare, dice la Commissione, le tensioni commerciali globali. La Commissione ha così ridotto le sue previsioni economiche per la zona euro nel 2019 e nel 2020, destinata a crescere ad un ritmo dell’1,1% quest’anno e dell’1,2% nel 2020. Nelle sue precedenti previsioni, pubblicate a maggio, la Commissione europea aveva stimato un tasso di crescita dell’1,2% per la zona euro nel 2019 e dell’1,5% per il 2020.

Il fatto che nei prossimi due anni la crescita non dovrebbe più rimbalzare in modo significativo è un cambiamento importante rispetto alle previsioni precedenti e si basa sulla valutazione che molte delle caratteristiche del rallentamento globale saranno persistenti (…) La cosa più importante è che l’impennata delle tensioni commerciali e l’elevata incertezza sulle politiche commerciali hanno probabilmente causato danni durevoli al commercio mondiale.

Duro il commento del vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis dopo la pubblicazione delle nuove stime Ue.