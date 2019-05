Ue, Carmignac: nessuna spinta dalla Cina nel breve termine

Gli investitori in attesa di un’impennata dei mercati europei guidata dalla Cina potrebbero doverci ripensare. Nel suo ultimo aggiornamento, Didier Saint-Georges di Camirgnac ha sottolineato che l’Europa ha beneficiato del suo crescente commercio con la Cina, ma una serie di fattori limiterà questi benefici a breve termine. Il più evidente, ha detto Saint-Georges, è il fatto che le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina non sono ancora risolte.

Alla fine, il ritmo di crescita della produzione cinese sembra essere costante, il che è una buona notizia per le esportazioni europee. Ha senso quindi che i titoli ciclici stanno andando così bene dall’inizio dell’anno. Ma questo significa che possiamo sperare in una ripetizione delle ricadute che hanno stimolato la ripresa europea nel 2016 e nel 2017? Le probabilità sono minime, almeno a giudicare dai dati ufficiali cinesi per il primo trimestre”.