Ubs, utile da 29 miliardi di dollari. E dal 2025 sparirà il brand Credit Suisse

Nel secondo trimestre del 2023, Ubs ha riportato un utile netto di 29 miliardi di dollari, nonostante la perdita di 8,9 miliardi di franchi svizzeri da parte della controllata Credit Suisse. Questa perdita è stata causata dal collasso di alcune delle sue attività, in parte dovuto alle incertezze sul suo futuro dopo essere stata acquisita da Ubs a marzo di quest’anno. Da sottolineare che il risultato del trimestre include un utile contabile equivalente derivante dall’acquisizione di Credit Suisse, come evidenziato in una dichiarazione rilasciata dal gigante bancario. Mai una banca aveva fatto così tanti soldi in un trimestre.

Con la fusione UBS-Credit Suisse, una delle più complesse operazioni di fusione del mondo bancario mai realizzate, il CEO di UBS Sergio Ermotti si aspetta un risparmio sui costi di oltre 10 miliardi di dollari entro la fine del 2026.

Nel comunicato odierno, Ubs ha anche annunciato l’intenzione di integrare completamente Credit Suisse all’interno del contesto svizzero e ha confermato che il marchio della banca acquisita sarà eliminato. Le implicazioni della transizione in termini di occupazione non sono state ancora divulgate, ma l’operazione di assorbimento sarà completata nel 2025 al termine della migrazione dei clienti.

Ubs dice addio a Credit Suisse, le parole del CEO Sergio Ermotti

UBS integrerà quindi completamente le attività di Credit Suisse in Svizzera, in seguito all’operazione che ha portato al salvataggio e acquisizione di quello che era il secondo istituto bancario del Paese, il cui marchio quindi scomparirà. Il destino di Credit Suisse, la banca svizzera di maggior rilevanza e un fondamentale centro di profitto per UBS, è stato un punto cruciale nell’acquisizione, con alcuni analisti che avevano teorizzato la possibilità che UBS separasse questa divisione e la quotasse sul mercato tramite un’offerta pubblica iniziale, ipotesi però che non si è avverata.

Sergio Ermotti ha affermato:

La nostra decisione su Credit Suisse fa seguito ad una valutazione approfondita di tutte le opzioni disponibili. La nostra analisi mostra chiaramente che la piena integrazione è il miglior risultato per UBS, i nostri stakeholder e l’economia svizzera. I clienti continueranno a ricevere un livello di servizio premium che si aspettano, beneficiando di offerte migliori ed esperti a portata di mano. La nostra base di capitale più forte ci consentirà di mantenere invariate le esposizioni creditizie combinate, pur mantenendo la nostra disciplina del rischio. Consapevoli dell’importante ruolo che entrambe le aziende svolgono nelle nostre comunità, manterremo tutte le sponsorizzazioni concordate di attività civiche, sportive e culturali in Svizzera almeno fino alla fine del 2025

L’acquisizione di Credit Suisse fu parte di un piano di salvataggio d’emergenza mediato dalle autorità svizzere a marzo e terminato a giugno. Un accordo da 3,2 miliardi nato tra le preoccupazioni che le perdite di Credit Suisse avrebbero destabilizzato il sistema bancario. Con questa acquisizione, l’UBS aumentò così il suo bilancio di 1,6 trilioni di dollari e una forza lavoro di 120.000 persone.

Meno deflussi di capitali dalla divisione Wealth Management di Credit Suisse

Nel secondo trimestre, il gruppo ha registrato nuovi depositi per un totale di 23 miliardi di dollari, di cui 18 miliardi sono attribuiti alle divisioni Wealth Management e alle attività svizzere di Credit Suisse. In particolare, la divisione UBS Global Wealth Management ha ottenuto una raccolta netta di 16 miliardi, il più alto risultato degli ultimi dieci anni.

Nel contempo, Credit Suisse ha subito un deflusso netto di asset pari a 39 miliardi di franchi svizzeri nel secondo trimestre, evidenziando che non è stato possibile arginare la perdita di fiducia nel franchise nonostante il salvataggio. UBS ha tuttavia specificato che i deflussi di capitali dalla divisione Wealth Management di Credit Suisse hanno continuato, ma con un ritmo più moderato rispetto ai trimestri precedenti, con una svolta positiva a giugno.

Attualmente, UBS sta assistendo a una ripresa sia del sentimento sia dell’attività di transazione tra i suoi clienti nel settore Wealth Management. Riguardo al futuro, l’azienda prevede che i flussi netti positivi di nuovi asset nelle attività di gestione patrimoniale e asset management, insieme all’aumento delle valutazioni degli asset, avranno un effetto favorevole sui proventi netti ricorrenti derivanti dalle commissioni su base annuale.

Previsti 3000 tagli in Svizzera

Ed è proprio sui posti di lavoro che sono nate aspre polemiche in Svizzera, dato che la cancellazione del marchio Credit Suisse porterà alla cancellazione di un buon numero di posti di lavoro.

La previsione di UBS è un taglio di circa 3.000 posti di lavoro: 1.000 entro la fine del 2024, mentre ulteriori 2.000 posti di lavoro potrebbero essere persi a seguito di un’ampia riorganizzazione di Credit Suisse. Ma sebbene i tagli specifici non siano ancora stati quantificati, l’obiettivo è ridurre i costi complessivi di circa 10 miliardi di dollari entro il 2026.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, potrebbero essere in gioco fino a 35.000 posti di lavoro in tutto il mondo. I dipendenti delle divisioni bancarie a Londra, New York e in Asia sembrano essere i più vulnerabili in termini di potenziali perdite di lavoro. Alla fine di giugno, le due banche contavano complessivamente 119.100 dipendenti, rispetto ai 123.077 alla fine del 2022.