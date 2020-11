UBS: “approfittare della volatilità per riposizionare i portafogli, i settori da tenere d’occhio”

Nonostante la schiarita odierna, nei prossimi mesi la parola d’ordine dei i mercati sarà “volatilità”. Questo non solo per le incertezze che si prospettano per l’insediamento del nuovo presidente Usa, ma anche e soprattutto per il nervosismo della seconda ondata di Covid-19 e alle ultime ricerche che mettono in discussione la durata degli anticorpi e, di conseguenza, l’efficacia dei vaccini in preparazione.

I prossimi mesi dunque saranno complicati, ma per molti investitori questa fase di volatilità rappresenta una chance per rivedere il proprio assetto strategico e posizionarsi sui temi che probabilmente risulteranno vincenti nel prossimo ciclo economico.

La pensano così gli analisti di Ubs, che in una nota sui mercati sottolineano come, nonostante l’Europa e gli Stati Uniti siano particolarmente colpiti da questa seconda ondata e stiano adottando nuove restrizioni che potranno incidere negativamente sull’economia, difficilmente la situazione economica si rivelerà grave quanto in primavera.

Questi perché i governi continuano a fornire stimoli fiscali e le banche centrali non fanno mancare la liquidità, mentre i consumatori e quasi tutti i settori produttivi si sono attrezzati per operare in un contesto più complesso.

“Sicuramente i prossimi mesi saranno complessi, ma il progredire dei vaccini e l’abitudine a convivere con il virus dovrebbero consentire un graduale miglioramento nel corso del prossimo anno; ci aspettiamo che gli utili aziendali possano ritornare ai livelli pre-crisi, almeno per gran parte dei settori, già entro il 2022.

Inoltre, diversamente dalla precedente crisi, si registra un atteggiamento pragmatico e proattivo da parte delle istituzioni. Basti pensare ai passi avanti fatti dall’Unione Europea negli ultimi mesi e che sarebbero stati impensabili solo un anno fa.

Nelle prossime settimane dovrebbero essere prese nuove iniziative volte a sostenere l’economia, a partire da un piano di stimoli fiscali negli Stati Uniti e nuove iniezioni di liquidità nella zona euro.

Questa fase di difficoltà dei mercati dovrebbe quindi essere transitoria e, pur cercando di contenere la volatilità dei portafogli, consigliamo agli investitori di mantenere la rotta.

Anzi, la volatilità potrebbe rappresentare un’occasione per adeguare il proprio assetto strategico, anche in considerazione degli scarsi rendimenti offerti dal mercato obbligazionario, o per posizionarsi su alcuni temi di lungo termine particolarmente promettenti“.

Grandi shock portano a profondi cambiamenti nelle abitudini

I grandi shock, come una guerra o una pandemia, spesso determinano cambiamenti profondi nelle nostre abitudini, nei modelli economici e a livello geopolitico. E di questi cambiamenti gli investitori, secondo la banca elvetica, devono approfittare per reindirizzare i loro investimenti.

Tra i settori con maggiori potenzialità, c’è senza dubbio il settore hi-tech.

“Non ci sono dubbi che la pandemia spingerà alcune trasformazioni che erano già in corso. In meno di un anno si è registrato un aumento senza precedenti dell’e-commerce e dello smart working, purtroppo spesso a discapito delle piccole imprese che rappresentano una quota molto rilevante dell’economia.

Si tratta di un contesto fluido e molti cambiamenti non sono ancora bel delineati, ma alcune tendenze già visibili potrebbero offrire opportunità di investimento (vedi l’adozione del 5G che ha registrato un’accelerazione, in particolare dopo il lancio del primo iPhone 5G di Apple).

Anche la sanità e l’istruzione stanno rapidamente producendo nuovi modelli operativi. Le nuove tecnologie per il monitoraggio dei parametri vitali consentono di ridurre i costi dei sistemi sanitari migliorando la qualità del servizio. Il Covid-19 sta, inoltre, velocizzando l’introduzione della telemedicina, le cure fornite al di fuori degli ospedali sono meno onerose e risultano più comode per i pazienti. L’istruzione deve gestire nuovi modelli e creare contenuti diversi.

Oltre al tema della didattica a distanza, è ormai evidente la discrepanza tra le competenze trasmesse dagli attuali sistemi scolastici e le esigenze dell’economia digitale. La quarta rivoluzione industriale costringerà a formarsi in settori difficilmente automatizzabili per evitare la concorrenza delle macchine”

Ubs, non solo hi-tech. Altri settori da tenere d’occhio

Secondo gli esperti di Ubs ci sono molte opportunità di diversificazione anche al di fuori settore tecnologico.